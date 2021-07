Die Pfalzlamas von Rudolf Klotz, der Herden in Völkersweiler und Annweiler hat und sich derzeit noch auf dem Liebfrauenberg in Bad Bergzabern niederlässt, sind bei Groß und Klein für Wanderungen und Erlebnistage beliebt. Jetzt haben sich elf Unterstützer zusammengefunden, um den Freundes- und Förderkreis der Pfalz-Lamas zu gründen. Der gemeinnützige Verein mit Sitz in Annweiler will den Tierschutz unterstützen und den Kontakt zwischen Mensch, Tier und Natur fördern. Auch will er Menschen mit Beeinträchtigungen den Umgang mit Tieren ermöglichen. Zudem hat er sich die Pflege in Not geratener Lamas auf die Fahnen geschrieben. Vorsitzender ist Wolfgang Ohmer, sein Stellvertreter Kai Pfaffmann. Kontakt: ffk-pfalz-lamas@web.de.