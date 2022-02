Auch in diesem Jahr können in der Leader-Region Pfälzerwald plus, zu der auch die Verbandsgemeinden Annweiler, Bad Bergzabern und Hauenstein gehören, sogenannte Kleinstprojekte mit bis zu 40 Prozent gefördert werden. Diese dürfen maximal 20.000 Euro Gesamtkosten haben. Insgesamt stehen bis zu 200.000 Euro zur Verfügung. Das teilt der Verein Südliche Weinstraße Annweiler mit.

Kommunen, Vereine und Verbände sowie Privatpersonen können noch bis zum 8. April Anträge für Projekte einreichen, die zu den Zielen der regionalen Entwicklungsstrategie passen. Dazu gehören zum Beispiel die Stärkung beziehungsweise Aufwertung des Dorf- und Gemeinschaftslebens, der Natur- und Kulturlandschaft sowie des Tourismus. Seit 2018 konnten bereits über 40 Projekte unterstützt werden, die die Dorfentwicklung positiv beeinflusst haben. So wurden beispielsweise Mehrgenerationenplätze und Spielplätze ausgebaut sowie Dorfgemeinschaftshäuser barrierefrei zugänglich gemacht.

Infos

Informationen zum Projektaufruf, zu den Auswahlkriterien und allen Rahmenbedingungen sowie die Unterlagen zur Einreichung der Projekte stehen auf der Webseite www.pfaelzerwaldplus.de zur Verfügung. Dort finden Sie auch viele Beispiele bereits abgeschlossener Projekte. Beratung gibt es bei der Geschäftsstelle der LAG Pfälzerwald plus unter 06331 809343 sowie per Mail an kontakt@pfaelzerwaldplus.de.