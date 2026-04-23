Jahrelang war unklar, ob dieses Vorhaben realisiert werden kann. Nun ist die Baugenehmigung für die Herxheimer Förderschule da. Das Großprojekt kann verwirklicht werden.

Endlich ist es soweit: Die Baugenehmigung für den Neubau der Caritas-Förderschule in Herxheim ist erteilt worden – ein entscheidender Schritt für ein Herxheimer Großprojekt, das über Jahre hinweg von Unsicherheiten, Verzögerungen und steigenden Kosten geprägt war, teilt der Caritasverband für die Diözese Speyer mit.

Seit dem Jahr 2017 ist bekannt, dass die St.-Laurentius-Schule baulich an Grenzen stößt. Schon damals hieß es: Ein Neubau sei wirtschaftlicher als eine Sanierung. Dennoch zog sich die Umsetzung über Jahre hin. Im Jahr 2019 stand das Vorhaben erstmals auf der Kippe, weil die Caritas die Finanzierung nicht allein stemmen konnte. Zusagen der Landkreise Südliche Weinstraße und Germersheim sowie Fördermittel des Landes Rheinland-Pfalz retteten das Projekt. Die Lage blieb jedoch angespannt.

Kosten steigen stark

Ab 2022 mussten die Kreispolitiker jedes Jahr ihre Zustimmung bekräftigen – vor allem wegen massiv steigender Kosten. Die ursprüngliche Schätzung lag bei rund zehn Millionen Euro, doch die Kalkulation wuchs und wuchs. Sie liegt inzwischen bei rund 39 Millionen Euro, so der Verband. Ein wesentlicher Treiber waren wachsende Schülerzahlen, die zusätzliche Klassenräume erforderlich machen. Die Schule wird Platz für 160 Schüler bieten. Derzeit besuchen 148 Kinder die Förderschule.

Landrat Dietmar Seefeldt übergab die Baugenehmigung persönlich an Caritasdirektor Holger Maar. Foto: Justine Köhler/oho

Auch planerische und technische Fragen verzögerten das Projekt. Zuletzt hakte es an der Entwässerung des Baugrundstücks – inzwischen ist das Problem gelöst. Mit der Genehmigung geht es nun an die Umsetzung. Diözesan-Caritasdirektor Holger Maar zeigte sich erleichtert: „Die Schule wird dringend benötigt.“ Zugleich mahnte er in einer Mitteilung des Caritasverbands an: „Ich hoffe sehr, dass der Zeitplan eingehalten werden kann.“

Baubeginn soll 2028 sein

Geplant ist, das Schuljahr 2030/2031 bereits im Neubau zu starten. Vorher stehen organisatorische Schritte an: Zunächst wird die Ausführungsplanung beauftragt, anschließend werden die Bauleistungen europaweit ausgeschrieben. Erst dann kann der Bau beginnen. Der aktuelle Zeitplan sieht den Baubeginn im Februar 2028 vor, die Fertigstellung ist für Mitte 2030 geplant, erklärt der Caritasverband.

Das neue Gebäude der Schule soll umfassend ausgestattet sein. Auf rund 5500 Quadratmetern entstehen 21 Klassenräume sowie moderne Lern- und Förderbereiche. Vorgesehen sind Therapie- und Behandlungsräume, Werkräume, Räume für textiles Gestalten, Lehrküchen und sogenannte Snoezel-Räume. Ein Gymnastikraum und ein Bewegungsbad ergänzen das Angebot. Ein Teil des Altbaus in der Augusta-Straße bleibt in Nutzung, teilt der Verband mit.