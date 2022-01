Für Baumfällungen, Kronen- und Rückschnitte zur Verkehrssicherung investiert die Gemeinde Burrweiler in diesem Jahr 4500 Euro. Der Gemeinderat vergab einen Auftrag für 30 Bäume. Für das Baumkataster für die gesamte Gemarkung fallen jährlich rund 2500 Euro nur für die Begutachtung zusätzlich an, informiert Ortsbürgermeister Christian Weber. Nun soll nach dem Willen des Gemeinderats das Baumkataster überarbeitet und eine Priorisierung vorgenommen werden, das die Örtlichkeit – inner- oder außerorts –, die Relevanz und die zeitlichen Abschnitte der Begutachtung berücksichtigt, ohne die Sicherheit zu vernachlässigen. Um diese Festlegungen treffen zu können, wird der Feld- und Flurausschuss in Begleitung eines Fachmanns die Bäume einzeln besichtigen.