Die Evangelische Landeskirche muss sparen. Aktuell wird diskutiert, bei welchen Bereichen der Rotstift angesetzt wird. Auch das Trifels-Gymnasium steht zur Diskussion.

Für viele Generationen von Schülern ist der Bannenberg, der sich über der historischen Altstadt von Annweiler erhebt, ein Ort der Bildung und Begegnung, des Lernens und Lebens, des Glaubens und der Gemeinschaft. Seit 1958 thront auf dem Plateau inmitten des Pfälzerwalds eine Schule der Evangelischen Landeskirche. Heute besuchen 685 Schüler die Einrichtung – rund 75 Prozent kommen aus dem Kreis Südliche Weinstraße, rund 25 Prozent aus der Südwestpfalz. 60 Lehrerinnen und Lehrer begleiten sie von der Klassenstufe 5 bis zum Abitur. Die Schule ist nicht nur für ihren religiösen Schwerpunkt, sondern auch für ihre musikalischen und künstlerischen Angebote und ihr innovatives pädagogisches Konzept bekannt und geschätzt.

Umso mehr schlug die Nachricht bei Mitarbeitern und Schulelternbeirat ein wie eine Bombe: Vor einigen Wochen verkündete Oberkirchenrat Claus Müller, dass die Zukunft des Evangelischen Trifels-Gymnasiums in Annweiler (ETGA) zur Diskussion steht. Es dauerte nicht lange, bis die Botschaft die Runde machte und sorgenvolle Gesichter auf dem Bannenberg zu sehen waren. Noch ist nichts entschieden, aber das Damoklesschwert schwebt über der Traditionsschule. Nicht zum ersten Mal. Schon seit der Jahrtausendwende gibt es Sparbemühungen in der Kirche. „Und das Trifels-Gymnasium war immer Thema.“ Das hatte Schulleiter Steffen Jung schon vor zwölf Jahren gegenüber der RHEINPFALZ gesagt. Damals stand eine Schließung zur Disposition, letztlich entschied man sich aber für den Erhalt. 2014 beschloss die Landessynode dann das Aus für das nicht rentabel laufende Internat am Trifels-Gymnasium. Nun steht die Schule erneut im Fokus.