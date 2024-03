Es braucht ein Druckmittel gegen Eigentümer, die überdurchschnittlich lange ihren Bauplatz brachliegen lassen. Hier geht es um Gerechtigkeit.

Eigentlich dürfte es keine Missverständnisse geben: Es heißt Bauplatz und nicht Brachplatz. Freie und erschlossene Grundstücke im Ort müssen genutzt werden. Wer das nicht kapiert, muss zahlen. Denn wer so privilegiert ist, einen Boden zu besitzen, der bebaut werden kann, diesen aber überdurchschnittlich lange brachliegen lässt, teilweise als Lagerfläche nutzt, weil er ihn nicht braucht, kommt nur ins Grübeln, wenn es ums Geld geht.

Erst seit wenigen Jahren geben Kommunen Bauherren in neuen Wohngebieten meist eine Frist vor, bis wann das Haus zu stehen hat, sonst darf jemand anderes ran. Grundstückseigentümer nachträglich zu einem Hausbau verpflichten, das können die Kommunen dagegen nicht. Es braucht also ein anderes Druckmittel, damit Betroffene ihre Baulücken schließen, wovon es in jedem Ort in der Südpfalz, von Annweiler bis Zeiskam, etliche gibt.

Es geht um faule Grundstückseigentümer

Wohnraum ist Mangelware, gerade in einer lebenswerten Region wie an der Südlichen Weinstraße. Wenn zu viele ihre Bauplätze über Jahre oder Jahrzehnte blockieren, sie vielleicht für die ungeborenen Enkel freihalten, tut sie das auf Kosten anderer. Gemeinden müssen neue Wohngebiete erschließen und damit wertvolle Fläche versiegeln, um den Bedarf zu decken und sich weiterzuentwickeln. Umgekehrt müssen Bauwillige länger warten, bis sie sich und ihrer Familie ein Zuhause schaffen. Insofern ist es nur gerecht, Grundbesitzer durch die Grundsteuer C zum Nachdenken zu bewegen.

Klar: Die Grundsteuer C ist kein Allheilmittel im Kampf gegen Baulücken. Nicht alle Eigentümer werden reagieren. Wer ohnehin in absehbarer Zeit bauen möchte, wird nur kurzfristig finanziell stärker belastet. Faule Grundstückseigentümer dagegen werden sich stärker finanziell am Allgemeinwohl beteiligen.