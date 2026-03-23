In Insheim kollidieren an einem Bahnübergang ein Lastwagen und ein einfahrender Zug. Das Schadensbild ist immens. Die

[Aktualisiert: 22:23 Uhr] In Insheim (Kreis Südliche Weinstraße) ist am Montagabend gegen 19 Uhr ein Lkw von einem Zug erfasst worden. Dieser stand auf einem Bahnübergang in dem Ort. Der Zusammenstoß entfachte ein starkes Feuer, die Rauchwolke war Zeugen zufolge weit in der Region sichtbar. Zunächst bestätigte die Polizei den Vorfall auf Nachfrage der RHEINPFALZ.

Gegen 20.30 Uhr veröffentlichte die Polizei eine Mitteilung. Dieser zufolge kam es zu mehreren Bränden und Explosionen aufgrund des Zusammenpralls zwischen dem Zug und dem Lastwagen. Fotos von der Einsatzstelle zeugen von einer immensen Zerstörung. Auf Fotos sind viele Trümmerteile und auch die komplett zerstörte Zugmaschine des Lastwagen-Gespanns zu erkennen. Auch ein am Bahnhofsparkplatz abgestelltes Fahrzeug wurde durch den Aufprall stark beschädigt. Die Deutsche Presseagentur teilte mit, dass es sich bei dem Lastwagen um einen Autotransporter gehandelt haben soll.

Lokführer und Lastwagenfahrer nicht unter den Verletzten

Wie durch ein Wunder sind, Stand Montagabend, nur vier Personen leicht verletzt worden. Der Lokführer soll nicht unter den Verletzten gewesen sein. Auch der Fahrer des Lasters konnte sich rechtzeitig aus dem Führerhaus retten, wie ein Sprecher der Landauer Polizei der RHEINPFALZ bestätigte. Beim dem Zug soll es sich im Übrigen um einen Regionalexpress der Verbindung zwischen Karlsruhe und Landau gehandelt haben. Der Zug steht der Polizei zufolge auch noch im Gleis und werde erst am Dienstag abgeschleppt.

Das Schadensbild am Bahnhof Insheim ist immens. Foto: Ulrike Martin Auch ein geparktes Auto wurde durch den Aufprall zwischen Lastwagen und Zug stark beschädigt. Foto: Henry Mungenast / EinsatzReport24 Durch den Aufprall kam es zu einer immensen Rauch- und Flammenbildung. Foto: hasselstein/oho Im Gleisbett sind Trümmerteile durch den Aufprall zu erkennen. Foto: Henry Mungenast / EinsatzReport24 Einsatzkräfte nach dem Zusammenstoß am Unfallort. Foto: Ulrike Martin Von der Zugmaschine des Lastwagens blieb nicht mehr viel übrig. Foto: Crash24h -News Einsatzrkäfte begutachten die Schäden am Bahnhof in Insheim. Foto: Crash24h -News Foto 1 von 7

Die Bahnstrecke zwischen Winden und Landau bleibt nach Polizeiangaben bis Dienstag gesperrt. Ein Ersatzverkehr soll der Deutschen Bahn zufolge seit 20.30 zwischen Landau und und Karlsruhe eingerichtet worden sein.

Lastwagen blieb offenbar bei geschlossener Schranke stehen

Der spektakuläre Unfall in der Bahnhofstraße in Insheim machte in den sozialen Medien schnell die Runde. „Kollision von einem Lastwagen und einem Zug am Bahnhof Insheim“, heißt es in einer Facebookgruppe. In den Kommentaren ist davon die Rede, dass ein Lastwagen bei geschlossener Schranke stehengeblieben sei und wenden wollte.

Zuvor kam es auf der nahen A65 bei Insheim zu einer Sperrung wegen eines Unfalls. Der Verkehr wurde daraufhin an der Abfahrt Insheim abgeleitet. Da die Bahnhofsstraße in Insheim gesperrt ist, soll es laut der Kommentare in den sozialen Netzwerken einen Rückstau gegeben haben, der Lastwagen stand auf den Gleisen, als die Schranken sich schlossen.