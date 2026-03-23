In Insheim kollidieren an einem Bahnübergang ein Lastwagen und ein einfahrender Zug. Das Schadensbild ist immens.

In Insheim (Kreis Südliche Weinstraße) ist am Montagabend ein Lkw von einem Zug erfasst worden. Dieser stand auf einem Bahnübergang in dem Ort. Der Zusammenstoß entfachte ein starkes Feuer, die Rauchwolke war Zeugen zufolge weit in der Region sichtbar. Die Polizei erklärte zunächst telefonisch, dass die Meldung gegen 19 Uhr einging. Mehr konnten die Beamten zunächst nicht sagen. Erst gegen 20.30 Uhr veröffentlichte die Polizei eine Mitteilung.

Dieser zufolge kam es zu mehreren Bränden und Explosionen aufgrund des Aufpralls. Fotos von der Einsatzstelle zeugen von einer immensen Zerstörung. Wie durch ein Wunder sind, Stand jetzt, nur vier Personen leicht verletzt worden. Die weiteren Ermittlungen wurden aufgenommen. Die Deutsche Presseagentur teilte mit, dass es sich bei dem Lastwagen um einen Autotransporter gehandelt haben soll.

Lastwagen soll bei Schranken stehengeblieben sein

Die Bahnstrecke zwischen Winden und Landau ist derzeit gesperrt, heißt es in einer Mitteilung der Deutschen Bahn. Ein Ersatzverkehr soll ab 20.30 zwischen Landau und und Karlsruhe eingerichtet. Auch die Polizei meldete, dass es der Bahnverkehr komplett eingestellt worden sei.

Das Schadensbild am Bahnhof Insheim ist immens. Foto: Ulrike Martin Durch den Aufprall kam es zu einer immensen Rauch- und Flammenbildung. Foto: Hasselstein/oho Einsatzkräfte nach dem Zusammenstoß am Unfallort. Foto: Ulrike Martin Foto 1 von 3

Der spektakuläre Unfall in der Bahnhofstraße in Insheim machte in den sozialen Medien schnell die Runde. „Kollision von einem Lastwagen und einem Zug am Bahnhof Insheim“, heißt es in einer Facebookgruppe. In den Kommentaren ist davon die Rede, dass ein Lastwagen bei geschlossenen Schranken stehengeblieben sei und wenden wollte.

Zuvor kam es auf der nahen A65 bei Insheim zu einer Sperrung wegen eines Unfalls. Der Verkehr wurde daraufhin an der Abfahrt Insheim abgeleitet. Da die Bahnhofsstraße in Insheim gesperrt ist, soll es laut der Kommentare in den sozialen Netzwerken einen Rückstau gegeben haben, der Lastwagen stand auf den Gleisen, als die Schranken sich schlossen.