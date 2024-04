Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In sozialen Netzwerken wurde schon gerätselt, was wohl hinter dem neuen Anbau im Modepark Röther in Rohrbach steckt. Ein neues Schuhfachgeschäft wird dort jedenfalls nicht einziehen.

Auf dem Gelände des Rohrbacher Fachmarktzentrums tut sich was. Der Modepark Röther baut an. Mit dem Bau des neuen Gebäudes wurde bereits begonnen. Fertig sein soll der Anbau Anfang August