Im August vergangenen Jahres hat Fred-Holger Ludwig den Bundesvorsitz bei der Senioren-Union abgegeben. Er wollte etwas kürzer treten, deshalb verzichtete der frühere Stadtbürgermeister von Bad Bergzabern auf eine erneute Kandidatur. Heute feiert Ludwig, der inzwischen in Schweigen-Rechtenbach lebt, seinen 80. Geburtstag.

Den christlich-demokratischen Idealen fühlte sich der am 18. März 1946 in Walsheim geborene Ludwig schon während seines Medizinstudiums in Kiel, Mainz, Graz und Homburg verpflichtet. 1981 übernahm der Vater eines Sohnes die Landarztpraxis seines Schwiegervaters in Steinfeld. 1985 wurde er niedergelassener Frauenarzt in Bad Bergzabern mit einer Belegabteilung im Krankenhaus Annweiler. Während seiner beruflichen Zeit war er an fast 9000 Geburten beteiligt. Ludwig war Mitbegründer der Frauenselbsthilfe nach Krebs in Rheinland-Pfalz und Kreisbereitschaftsarzt des DRK SÜW. 1997 wurde er mit der Verdienstmedaille des Landes ausgezeichnet. Im Jahr 2020 wurde er zum Sanitätsrat ernannt.

Schon in jungen Jahren war Ludwig kommunalpolitisch aktiv. Er war Mitglied im Kreistag sowie im Verbandsgemeinderat und im Stadtrat Bad Bergzabern. Ludwig war ein streitbarer Geist, der hartnäckig für seine Überzeugungen eintrat. 2014 wurde er zum Stadtbürgermeister der Kurstadt gewählt. In seine Amtszeit fällt die Offenlegung des Erlenbachs im Kurpark und der Beschluss für den Bau des Tunnels. Für die Umgehung warb er nicht nur in Berlin um Zustimmung.