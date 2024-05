Der Eurodistrikt Pamina möchte die Gesundheitsversorgung in der Region weiter stärken. Grenzüberschreitende Vereinbarungen sollen dabei helfen, wie es aus dem Gremium heißt. Ein konkretes Ziel betrifft das Krankenhaus in Weißenburg, in dem seit einem knappen Jahr auch Frauen aus Deutschland entbinden können. Das Pilotprojekt soll nun weiter ausgebaut werden. Dazu ist zunächst eine Entfristung der bestehenden Vereinbarung nötig, um die reguläre Behandlung von Frauen, die in Deutschland versichert sind, zu gewährleisten. Auch eine Erweiterung der bestehenden Vereinbarung zur grenzüberschreitenden Notfallversorgung „SMUR“ (Structures Mobiles d'Urgence et de Réanimation) ist durch den Eurodistrikt Pamina geplant. Mittelfristig sei die Vernetzung aller öffentlichen Krankenhäuser in Baden, der Pfalz und dem Elsass die dem Pamina-Raum angehören vorgesehen, wie es auf RHEINPFALZ-Nachfrage dazu heißt.