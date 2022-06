Der Gemeinderat Essingen hat den Doppelhaushalt 2022/2023 verabschiedet, der jeweils mit einem Plus kalkuliert. Welche Investitionen plant der Ort? Für die Erweiterung und den Umbau des protestantischen Kindergartens werden 2022 50.000 Euro für eine Machbarkeitsstudie und weitere Planungskosten bereitgestellt. Für 2023 werden Baukosten von 600.000 Euro veranschlagt. Für den Einbau einer Lüftungsanlage werden 215.000 Euro im Jahr 2023 eingeplant. Dafür erhält die Gemeinde einen Zuschuss von 172.000 Euro. In den Umbau und die Erneuerung der Straßenbeleuchtung werden 50.000 Euro investiert. Für Spielgeräte auf dem Spielplatz werden im laufende Jahr 20.000 Euro veranschlagt, dies besonders als Ersatz für ein Gerät, was durch einen Befall mit einem Pilz unbrauchbar wurde.

Die Hebesätze für Grundsteuer A und B sowie Gewerbesteuer bleiben ebenso unverändert wie der Beitrag für Feld-, Wald- und Weinbergswege. Ortsbürgermeisterin Susanne Volz (FWG) sieht die Einnahmeentwicklung, gerade im Bereich der Gewerbesteuer, positiv. „Allerdings muss man immer mit Schenkungen rechnen. Ich freue mich aber über den recht guten Haushalt, so wie er nach aktuellem Stand aussieht.“