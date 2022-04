Dörrenbach. Ein Wort hat in den vergangenen Tagen für reichlich Verwirrung im Dornröschendorf gesorgt. Der Gemeinderat beschloss über den „Erwerb der Freilichtbühne“. Dabei ist die Gemeinde doch längst Eigentümerin. Nun hat der Kreis zugegeben, einen fälschlichen Begriff gewählt zu haben.

Zuvor hatten schon Ortschef und Verbandsgemeinde gegenüber der RHEINPFALZ eingeräumt, dass eigentlich etwas anderes gemeint ist. 30.000 Euro sollen an den Theaterverein fließen, damit die Gemeinde die Freilichtbühne übernehmen kann. Aber wieso sollte die Gemeinde etwas kaufen, das ihr längst gehört? Diese Frage stellte man sich dieser Tage in Dörrenbach. Die Kommune ist Eigentümerin des Geländes der Eselsbühne, und laut Vertrag damit auch Eigentümerin aller Gebäude darauf. Beim näheren Hinsehen wird aber deutlich, dass es gar nicht um einen Kauf geht. Zwar fällt der Begriff schon seit zwei Jahren, doch im Endeffekt ist er falsch. Denn natürlich kann die Gemeinde nichts erwerben, das ihr bereits gehört.

Nicht gehört ihr allerdings das Nutzungsrecht an der Bühne und den Nebengebäuden. Das hat sie per Gestattungsvertrag an den Verein Eselsbühne abgetreten. Doch nun kämen der Gemeinde die Nebengebäude für einen Jugendraum und einen Bauhof ganz recht. Also soll der Gestattungsvertrag aufgehoben, die Nutzung auf die Gemeinde übertragen und dafür eine Entschädigung von 30.000 Euro an den Verein geleistet werden, der die Gebäude einst mit Geld und Arbeitskraft mit aufgebaut hat.

„Sachverhalt nicht korrekt wiedergegeben“

Im Erläuterungstext der Beschlussvorlage ist alles korrekt beschrieben, nur die Überschrift „Erwerb der Freilichtbühne“ führt ins Irre, bedeutet dies doch per Definition Übertragung von Eigentum. Auf Anfrage hatten sowohl Ortsbürgermeister Ralf Schmitt als auch der Verfasser des Schriftstücks bei der VG, Jörg Dornick, zugegeben, dass dies nicht damit gemeint sei. Wer letztlich die Wortwahl zu verantworten hatte, ließ sich zwischen den beiden nicht mehr klären, aber die Verwaltung gab zu, dass der Begriff „nicht so glücklich gewählt“ gewesen sei. Normalerweise werde geschaut, ob die Bezeichnungen passen, das sei hier wohl übersehen worden.

Und nun räumt auch die Kreisverwaltung ein, dass der Sprach-Lapsus bei ihr ebenfalls untergegangen ist. Die Kommunalaufsicht hatte sich nämlich mit dem Fall befasst und dafür die Sitzungsvorlage mit der missverständlichen Überschrift herangezogen. „Dementsprechend hat der in dem Schreiben der Kommunalaufsicht verwendete Begriff ,käuflicher Erwerb’ den Sachverhalt nicht korrekt wiedergegeben“, sagt Kreissprecherin Anna-Carina Hagenkötter. Doch dies wird keine Konsequenzen nach sich ziehen: „Die Nutzung des missverständlichen Begriffs hat keine Auswirkungen auf die Richtigkeit der entsprechenden Prüfungen.“