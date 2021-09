In Hainfeld sollen weitere Parkplätze geschaffen werden. Darauf hat sich der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung verständigt. Zuvor soll geprüft werden, inwieweit die gewünschten Stellplätze auf gemeindeeigenen Grundstücken geschaffen werden können. In Betracht kommen Flächen in der Raiffeisenstraße, welche an das Feuerwehrgebäude angrenzen. Je nachdem, welche Auflagen die Verwaltung vorgibt, sind bis zu 25 Parkplätze mit einer in der Mitte liegenden Fahrgasse möglich. Die Anzahl wird unter anderem durch die Begrünung und Entwässerung stark beeinflusst und müsste erst im Detail ermittelt werden. Auch in der Weyherer Straße wird geschaut, ob es dort weitere Parkplätze geben kann. Hierfür sind Gespräche mit Eigentümern erforderlich. Selbst wenn sie diese zur Verfügung stellen würden, muss dann noch festgestellt werden, ob die Gemeinde die Grundstücke überhaupt erwerben kann.