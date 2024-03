SÜW. Der Wunsch der Gymnasien wurde erhört: Der Kreistag hat sich durchgerungen, die Sozialarbeit auch auf ihre Schulform auszuweiten und damit trotz des Minus in der Kasse nach neuen Fachkräften zu suchen. Wieso sie gebraucht werden.

Notendruck, Mobbing in der Schule oder im Internet sowie andere Konflikte schlagen auf das Gemüt von Kindern und Jugendlichen. Die Folge kann unter anderem sein, dass sie nicht mehr in den Unterricht gehen oder suizidgefährdet sind. Diese Erfahrungen macht das Kollegium am Gymnasium Edenkoben immer wieder – und das nicht erst seit Corona, wie Schulleiter Philipp Jähne informiert.

„Gerade Einserschüler machen sich zu viel Druck“

Es brauche einen Kümmerer, einen Schulsozialarbeiter, der sich der Probleme der Mädchen und Jungen annimmt, wenn sie in der Klemme stecken. Nur wird solch eine Fachkraft bislang an Gymnasien im Landkreis SÜW vermisst – was sich nun ändert. Die Rufe der Verantwortlichen an den Gymnasien nach personeller Unterstützung waren so laut, dass der Schulträger diese nicht mehr überhören konnte und wollte. Der Kreistag machte mit seiner Entscheidung Ende 2023 den Weg dafür frei, das Angebot auf die Gymnasien aufzuweiten. Den Einrichtungen soll jeweils eine halbe Stelle Schulsozialarbeit zugestanden werden.

Philipp Jähne ist glücklich über den Beschluss. Schließlich sei es ein Trugschluss, zu glauben, dass Gymnasiasten gesellschaftliche oder soziale Probleme nichts anhaben können. „Gerade Schüler, die eine Eins vor dem Komma haben, können auf Hilfe angewiesen sein, wenn sie sich zu viel Druck machen, einen bestimmten Notendurchschnitt zu erreichen. Das kann sie dann stark belasten und einschränken“, merkt der Schulleiter an.

„Lehrer on top seelsorgerisch aktiv“

Dass es auch am Gymnasium verstärkt zum Vorschein kommt, wenn Schüler etwas zu sehr bedrückt, sei selbsterklärend: Durch die Etablierung von Ganztagsschulen verbringt der Nachwuchs immer mehr Zeit in den Einrichtungen, sodass sie auch dort jemanden suchen und finden, dem sie sich anvertrauen können.

Am Gymnasium Edenkoben beispielsweise gibt es neben den Verbindungslehrern Lehrkräfte, die sich als Schulseelsorger engagieren. Allen voran Stephanie Westwood, die sich bereits in der Zeit von Jähnes Vorvorgänger in diesem Bereich weiterbildete, und zwar an der Evangelischen Akademie am Butenschoen-Haus in Landau. Nur muss berücksichtigt werden, dass sie sich Zeit dafür freischaufelt, den Schülern außerhalb der Unterrichtszeit Gehör zu schenken für Anliegen, die sich beispielsweise um Cybermobbing drehen. Sie macht es „on top“, wie es auf Englisch heißt, wenn jemand etwas zusätzlich leistet. Das könne auf Dauer nicht gut gehen, sagt der stellvertretende Schulleiter des Gymnasiums, Michael Schacht.

„Es braucht eine klare Rollenverteilung“

Belastend sei das für die betroffenen Lehrkräfte, denen dafür offiziell keine Zeit im Stundenplan eingeräumt wird und die auch nicht immer die nötigen Kompetenzen dafür haben. Zumal es schwierig ist, zwischen intensiverer Seelsorge und Unterricht zu wechseln. Suboptimal sei das auch für Mädchen und Jungen, die darauf hoffen müssen, dass Stephanie Westwood greifbar ist, wenn sie sie als Seelsorgerin brauchen. Zumal laut Michael Schacht eine klare Rollenverteilung wichtig ist für beide Parteien: Die Kinder sollen nicht davor zurückscheuen, das Angebot wahrzunehmen, weil sie dann eine Lehrkraft einweihen müssten. Schwierig werde das nämlich dann, wenn sie die Person aus verschiedenen Gründen nicht mögen oder vermeiden wollen, dass ihr Austausch Auswirkungen hat auf die Beurteilung ihrer schulischen Leistungen.

Meist bleibt es nicht nur bei einem Kontakt, einem Gespräch zwischen Tür und Angel, wie Stephanie Westwood informiert. Es folgen oft mehrere Treffen. Mit an Bord geholt werden die Klassenlehrer und die Schulleitung, ebenso die Eltern. Nicht selten ist auch die Schulpsychologin gefragt, welche allerdings nur wenige Male im Monat in Edenkoben ist, weil sie mehrere Schulen betreut. Auch wird durch die seelsorgerische Arbeit an der Schule die Zeit bis zum ersten Gespräch beim Therapeuten überbrückt, was meist Monate dauern kann.