Seit Februar ist die Kindertagesstätte in Waldrohrbach eine Baustelle. Nun sind die Erweiterungsarbeiten so gut wie abgeschlossen, hieß es im Gemeinderat. Voraussichtlich kann der Betrieb am 1. Februar 2022 wieder aufgenommen werden. Zurzeit ist die Kita ins Pfarrheim Waldhambach ausgelagert.

Die Erweiterung war notwendig geworden, weil der verfügbare Platz für die etwa 30 Kinder aus Waldrohrbach und Waldhambach nicht mehr ausreichte. Nun gibt es zwei Gruppenräume in der Größe