Die Grundschule Edesheim ist seit diesem Schuljahr Ganztagsschule. Weil die Kinder damit länger betreut werden als früher, werden weitere Räume benötigt. Die Erweiterung verzögert sich allerdings.

Nachdem im ersten Schritt der Keller der Edesheimer Grundschule ausgebaut, neu strukturiert und mit neuen Böden und Decken versehen wurde, soll es im folgenden zweiten Bauabschnitt an die Erweiterung gehen, abgesehen von den geplanten Umbauarbeiten im bestehenden Gebäude, in denen Schüler aus dem Ort sowie den benachbarten Groß- und Kleinfischlingen sowie Hainfeld unterrichtet werden. Die Bagger werden zwecks der Erweiterung aber wohl ein Vierteljahr später anrollen als gedacht.

Vorausgesetzt, die Verbandsgemeinde Edenkoben und die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) in Trier einigen sich darauf, wie groß der Anbau werden soll. Die Verantwortlichen sind gehalten, sich bei der Erweiterung an der Schulbaurichtlinie zu orientieren, die vorgibt, wie viele weitere Räume benötigt werden, wie groß sie ausfallen und welchem Zweck sie dienen sollen. Die Planung des Trägers weicht aber punktuell von diesen Vorgaben ab, weil sich der Anbau auch an das bestehende Gebäude und die Umgebung anpassen soll. Der zuständige Beigeordnete, Daniel Poth (FWG), teilt auf Anfrage mit, dass es sich bei dem einen oder anderen Raum um wenige Quadratmeter handelt, um auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen und dadurch die Fördermittel für das geschätzt zweieinhalb Millionen Euro teure Projekt bewilligt zu bekommen. Die ADD kann auf Anfrage nicht mitteilen, wie hoch die Zuschüsse ausfallen dürften. Auch deshalb, „weil über andere Förderprogramme erhaltene Zuwendungen berücksichtigt werden müssen, um eine rechtswidrige Doppelförderung zu vermeiden“.

Was geplant ist

Poth ist zuversichtlich, dass die Gespräche im Sommer erfolgreich beendet werden können, damit es bis Ende dieses Jahres mit den Arbeiten losgehen kann. Angesichts der schwierigen Bedingungen und damit einhergehenden Verzögerungen in der Baubranche will sich der Beigeordnete nicht auf einen Endzeitpunkt der Arbeiten festlegen.

So soll die Grundschule erweitert werden. Grün ist der Pausenhof des bestehenden Gebäudes, orange ist der Anbau markiert. Skizze: VG Edenkoben

Geplant ist, dass die neuen Räume eine Nutzfläche von circa 380 Quadratmetern vorweisen sollen. Sie sollen unter anderem Toiletten beherbergen, ebenso eine Mensa mit Küche, einen Sanitätsraum, einen Elternraum, ein Lehrerzimmer mit Teeküche und einen mit einer Trennwand versehenen Multifunktionsraum. Nach Angaben der Verwaltung werden die Lehrerparkplätze nördlich der Einrichtung erweitert. Die bisherigen Außentoiletten bis zur ehemaligen Hausmeisterwohnung sollen teilweise abgerissen werden, erneuert wird zudem die Hofüberdachung. Auch das Außengelände soll neu gestaltet werden.

In der Edesheimer Grundschule werden aktuell rund 170 Mädchen und Jungen unterrichtet, mit Blick auf die Statistik des Einwohnermeldeamtes wird sich an dieser Zahl die kommenden Jahre von kleinen Schwankungen abgesehen nichts ändern.