Seit Kurzem hat Landwirt Nico Döllinger Begleitung beim Mähen der Heuwiesen. Mehrere Störche interessieren sich für seine Arbeit. Das gab es in der Waldgemeinde noch nie.

„Sobald ich anfange zu mähen, sind sie da“, erzählt Nico Döllinger. Bis zu fünf Störche hat er gezählt, die sich dann ihr Futter auf den abgemähten Wiesen suchen. Mäuse, Blindschleichen, Heuschrecken und andere Kleintiere oder Insekten. Der Lärm des Traktors schreckt sie nicht ab, sie kommen ihm sehr nahe. „Wenn ich aber absteige, um Fotos zu machen, suchen sie Abstand“, erzählt der Landwirt, der auf der Gemarkung Rinder in Freilandhaltung stehen hat.

Dass Störche in das Walddorf kommen, ist ein ganz neues Phänomen. Gesehen wurden Störche auch in Vorderweidenthal, vermutlich sind es dieselben. Gabriele Meder-Schumacher aus Niederotterbach, Vorsitzende des Vereins Storch und Natur, hat die Fotos gesehen, die Nico Döllinger gemacht hat. „Die Störche sind rechts beringt, damit müssen sie aus einem geradzahligen Jahr stammen“, weiß sie. An der Schnabelfarbe sehe man, dass es keine Jungstörche seien. Störche aus Frankreich seien es auch nicht, da diese schon lange nicht mehr beringt würden. „Ich vermute, dass es Störche aus der Südpfalz sind, die wegen der hohen Besatzdichte einen neuen Lebensraum suchen“, sagt Meder-Schumacher. Durch die Pflege der Wiesen werde ihnen Lebensraum zur Verfügung gestellt. Sie würde sich ein Foto von der Beringung wünschen, denn dann könne man genau sagen, woher die Tiere kommen.