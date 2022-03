Slyvia Claus wird die erste weibliche Ärztliche Direktorin des Pfalzklinikums. Gemeinsam mit ihrem Stellvertreter Andres Fernandez übernimmt sie ab 1. April die Geschäfte.

Nach zehn Jahren im Amt stand Uwe Pfeiffer, Chefarzt der Neurologie, nicht mehr für diesen Posten zur Wahl. Neben den aktuellen Pandemie-Herausforderungen sieht die seit 2015 stellvertretende Ärztliche Direktorin auch einen gesellschaftspolitischen Auftrag des Pfalzklinikums. Im Umgang mit erkrankten und/oder beeinträchtigten Menschen werde der Gesellschaft immer wieder ein Spiegel vorgehalten. Aus diesem Grund möchte sie sich für den Dialog zwischen Betroffenen, Angehörigen und den Mitarbeitenden aller Berufsgruppen einsetzen: „Ich wünsche mir eine moderne Psychiatrie, in der sich nicht die Patienten der Institution anpassen müssen, sondern in der wir unsere Behandlungsangebote zeitlich und inhaltlich den Bedarfen und Bedürfnissen der Patienten anpassen“, sagt Sylvia Claus.

Diese hat 2011 die Leitung der Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie in Klingenmünster übernommen. Nach ihrem Medizinstudium hatte die Chefärztin zwei Facharzt-Weiterbildungen in Neurologie und Psychiatrie sowie diverse psychotherapeutische Ausbildungen absolviert. Sie ist Supervisorin für Verhaltenstherapie und Lehrbeauftragte der Universität Mainz. Zudem engagierte sie sich bis Februar als erste Vorsitzende beim Bündnis gegen Depression Landau/SÜW und beim Landecker Hilfsverein. Seit Mai 2019 ist sie Vorsitzende der Bundesdirektorenkonferenz. Von 2002 bis 2009 arbeitete Sylvia Claus bereits am Pfalzklinikum als Oberärztin, Leitende Oberärztin und stellvertretende Chefärztin der Allgemeinpsychiatrie. Von 2010 bis 2011 war sie als Leitende Ärztin der AHG-Klinik für Psychosomatik in Bad Dürkheim tätig. Sylvia Claus lebt in Landau. Sie ist verheiratet und hat drei Kinder.

Größtes bundesweites Modellvorhaben

Die Weiterentwicklung des Pfalzklinikums als psychosozialer Komplexanbieter liegt ihrem Stellvertreter Andres Fernandez besonders am Herzen. „Ich möchte die multiprofessionelle Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Berufsgruppen weiter stärken und dieses Alleinstellungsmerkmal unserer Klinik nutzen, um dem Fachkräftemangel entgegenzutreten.“ Bis 2028 läuft im Pfalzklinikum das bundesweit größte Modellvorhaben, mit dem Ziel Betroffene individueller zu versorgen.

Seit 2011 ist Andres Fernandez Chefarzt der Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie Rockenhausen. Nach dem Medizinstudium in Homburg und Dublin folgten die Facharztweiterbildungen für Neurologie sowie für Psychiatrie und Psychotherapie und weitere psychotherapeutische Ausbildungen. Der zweifache Familienvater war von 1999 bis 2002 als Notarzt im Rettungsdienst aktiv. Er ist Supervisor für Schematherapie, Mitglied im Demenznetzwerk Donnersberg, in der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde und der International Society of Schema Therapie. Von 2006 bis 2010 war er als Oberarzt und Leitender Oberarzt in der Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie Kaiserslautern tätig.

Neuer Leiter Jugendpsychiatrie

Klingenmünster. Die bestmögliche Versorgung der Patient*innen, Wissensmanagement, die Bewältigung der Pandemie – Markus Geib hat viele Ideen für seine neue Aufgabe. Der 46-Jährige tritt am 1. September die Nachfolge von Michael Hübner als Pädagogisch-Pflegerischer Leiter der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie an. Das wurde in der gestrigen Sitzung des Verwaltungsrates bestätigt. „Mir geht es bei allem um die Belange der Patientinnen und Patienten, die Nachfrage in der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie ist zur Zeit hoch“, sagt Markus Geib. Er will den Netzwerk-Gedanken und die aufsuchende Arbeit im Modellvorhaben an allen 4 Standorten der Kinder- und Jugendpsychiatrie des Pfalzklinikums weiter voranbringen. Auch Wissensmanagement ist ihm wichtig: „Einige Mitarbeitende gehen in Rente und ihr Wissen müssen wir bewahren.“

Markus Geib stammt aus Rodalben. Er wohnt im Kreis Kaiserslautern und ist staatlich anerkannter Erzieher und Sozialfachmanager. Nach seiner Tätigkeit in einer Jugendhilfeeinrichtung wechselte er 2007 als Erzieher an das Pfalzklinikum. Im Jahr darauf wurde er Abwesenheitsvertreter der Stationsleitung in der Tagesklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie in Kaiserslautern. Ebenfalls ab 2008 übernahm er die Projektleitung für den Neuaufbau der Tagesklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie des Pfalzklinikums in Pirmasens. Dort hatte er von 2010 bis 2020 die pädagogisch-pflegerische Bereichsleitung inne. Gleichzeitig absolvierte er ein Trainee-Programm mit verschiedenen Stationen innerhalb des Pfalzklinikums.

Seit 2014 ist Markus Geib Stellvertretender Geschäftsführer der Bundesarbeitsgemeinschaft leitender Mitarbeiter*innen des Pflege- und Erziehungsdienstes kinder- und jugendpsychiatrischer Kliniken und Abteilungen e.V. Dadurch konnte er viele überregionale Kontakte knüpfen. 2020 wechselte er als Projektassistent der Pädagogisch-Pflegerischen Leitung nach Klingenmünster. Markus Geib ist Vater einer Tochter und in seiner Freizeit ein leidenschaftlicher Wanderer: „Ich liebe vor allem die Berge und entspanne gerne in der Natur. Dort entwickele ich viele meiner Ideen.“

Der bisherige Pädagogisch-Pflegerische Leiter der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Michael Hübner, geht am 1. September nach 46 Dienstjahren in Rente. In der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie des Pfalzklinikums (KJPP) steht die seelische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen im Mittelpunkt. Die Klinik hält an den Standorten Klingenmünster, Kaiserslautern, Pirmasens und Speyer ambulante, teilstationäre, stationäre und aufsuchende Angebote vor.

Das Foto können Sie unter Angabe der Fotografin (Quelle: Sabrina Haas) für die Berichterstattung verwenden: Markus Geib geht es vor allem um die Belange der Patient*innen.