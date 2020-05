Die Trifelsstadt ist in diesem Jahr erstmals bei der Aktion Stadtradeln dabei. Das Klima-Bündnis lädt mit diesem internationalen Wettbewerb alle Bürger dazu ein, vom 17. August bis 6. September so viel wie möglich in die Pedale zu treten.

Jeder, der in Annweiler wohnt, arbeitet oder zur Schule geht, kann mitmachen. Auch Pedelecs beziehungsweise E-Bikes sind erlaubt. Möglich ist auch die Bildung von Teams, um sich gegenseitig zu messen und anzuspornen. Dank einer Förderung des Umweltministeriums kann sich die Stadt kostenfrei an der Aktion beteiligen. Der Kreisverband SÜW des ADFC unterstützt und koordiniert das Projekt. Jeder Kilometer, der während der dreiwöchigen Aktionszeit mit dem Fahrrad zurückgelegt wird, kann online ins Kilometer-Buch eingetragen oder direkt über die Stadtradeln-App getrackt werden. Radelnde ohne Internetzugang können dem ADFC wöchentlich die Radkilometer per Kilometer-Erfassungsbogen melden.

Stadtradeln ist ein Wettbewerb, bei dem es darum geht, 21 Tage lang möglichst viele Alltagswege klimafreundlich mit dem Fahrrad zurückzulegen. Dabei ist es egal, ob die Teilnehmer bereits jeden Tag radeln oder bisher eher selten mit dem Rad unterwegs bist. Zum Abschluss zeichnet das Klima-Bündnis, ein kommunales Netzwerk, die Sieger in den Kategorien „fahrradaktivstes Kommunalparlament“, „fahrradaktivste Kommune“ und „beste Newcomer-Kommune“ aus. Zu gewinnen gibt es Fahrräder und Zubehör dafür.

Info