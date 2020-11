Der Bau des neuen Feuerwehrgerätehauses der Gemeinschaftswehr Ilbesheim/Leinsweiler/Eschbach kann starten. Wegen Corona gab’s aber keine große Feier rund um den ersten Spatenstich in Leinsweiler.

In freudiger Erwartung sind Bürgermeister Torsten Blank, Wehrleiter Stefan Kaiser, Wehrführer Jörg Dörner und die drei Ortsbürgermeister Peter Jean, Thomas Stübinger und Frank Laux natürlich trotzdem. Der Neubau sei das zweite große Bauvorhaben des Feuerwehrkonzeptes 2025 der VG, erklärte Blank. Die Neuausrichtung der Feuerwehr Landau-Land sieht Zusammenschlüsse von örtlichen Einheiten vor. So werden schon seit vielen Jahren die Feuerwehren des Löschzug Mitte aus Ilbesheim, Leinsweiler und Eschbach gemeinsam alarmiert. „Ein gemeinsamer Standort ist somit die logische Konsequenz“, sagte Kaiser. Bereits Ende 2018 wurde eine gemeinsame Wehrführung gewählt, mit Dörner an der Spitze. Gerade tagsüber müssten die Wehren gemeinsam alarmiert werden, damit genug Wehrleute vor Ort sind. Zudem stiegen die Anzahl der Einsätze und die Anforderungen an Mannschaft und Gerät, so Blank. „Durch den Zusammenschluss muss künftig nur ein Feuerwehrhaus unterhalten werden, sodass die Feuerwehr mit leistungsfähigerer Technik ausgestattet werden kann“, versprach der Bürgermeister. So soll ein Löschfahrzeug mittler Größe beschafft werden.

Der neue Standort neben der Sonnenberghalle liegt in der geografischen Mitte der drei Gemeinden, sodass alle Anwesen im Einzugsbereich innerhalb von acht Minuten zu erreichen sind. Entstehen wird ein Gebäude mit 530 Quadratmeter Nutzfläche, mit vier Stellplätzen für Einsatzfahrzeuge, einer davon für ein Fahrzeug des Landkreises. Das Objekt ist mit einem Sozialtrakt ausgestattet, mit einem Unterrichtsraum, einer Küche, Umkleide- und Duschmöglichkeiten. Die Kostenplanung sieht 990.000 Euro vor, davon wird das Land einen Anteil von 319.000 Euro fördern. Als Bauzeit sind 15 Monate geplant, sodass das Gebäude Ende 2021 fertiggestellt sein soll.