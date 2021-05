Seinen 52. Geburtstag feiert der Landkreis Südliche Weinstraße wieder gebührend, allerdings etwas anders als gewohnt. Wegen der Infektionslage wird der Kreisempfang am 8. Juni, 18 Uhr, erstmals digital stattfinden.

Wer jetzt an eine schnöde Videokonferenz denkt, der irrt. Die Verantwortlichen haben sich so einiges einfallen lassen, um mit attraktivem Programm, vielfältigen Produkten von der Südlichen Weinstraße und besonderer Klangkulisse aufzuwarten.

Ohne zu viel zu verraten: Zuschauer des rund 20-minütigen Empfangs begeben sich auf eine digitale Reise durch den Landkreis. Die Vielfalt, die Stärken und die Lebensart der Menschen in der Region stehen dabei im Fokus.

Köstlichkeiten aus der Region

Eine Box, gefüllt mit regionalen Produkten, spielt ebenfalls eine Rolle. Darin enthalten sind eine Flasche von Latours Hollerblütenbrause (Gleiszellen-Gleishorbach), ein 2020er Weißburgunder trocken vom Weingut J.J. Berizzi (Edenkoben), ein Liter Bier vom Göcklinger Hausbräu sowie der „E 13 Palatina Dry Gin“ vom Weingut Erlenwein (Wacholderhof Ilbesheim). Die Box wurde von der Kreisverwaltung und der Veranstaltungsgesellschaft Landau-Südliche Weinstraße in einer begrenzten Anzahl zusammengestellt und kann zum Preis von 30 Euro erworben werden.

Was das Programm betrifft: Das Kreisjugendorchester unter Leitung von Jochen Schnepf sorgt für die musikalische Unterhaltung. Landrat Dietmar Seefeldt wird eine Ansprache anlässlich des Jahrestags der Gründung des Kreises halten. Ebenso mit von der Partie sein werden die SÜW-Weinprinzessinnen Daniela Hormuth und Eva-Marie Leonhard.

Wie der Kreisempfang verfolgt werden kann

Die Veranstaltung ist über Youtube zu sehen, wird aber auch bei Antenne Landau zu hören sein. Der Youtube-Link wird sowohl auf der Facebook-Seite als auch auf der Webseite des Landkreises zu finden sein. Darüber hinaus wird der Offene Kanal Landau den Kreisempfang später in seinem Programm zeigen.

Info

Die Geschenkebox kann bei der Veranstaltungsgesellschaft Landau-SÜW unter Telefon 06341 9687373 oder per E-Mail an info@events-ld-suew.de bestellt werden. Sie steht dann in der Taubensuhlstraße 5 in Landau zur Abholung bereit, alternativ kann sie zuzüglich der Versandkosten auch verschickt werden.