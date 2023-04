Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Erste Kleidertauschbörse am Samstag in Kirrweiler: Die Auswahl an qualitativ hochwertigen Kleidern, Schuhen und Accessoires war beachtlich, der Publikumsverkehr hielt sich jedoch in Grenzen.

Die Idee hinter der Aktion ist, durch Tausch zu einem nachhaltigeren Konsum zu kommen. Organisiert hatte die Veranstaltung in der Kulturscheune die auf Verbandsgemeinde-Ebene entstandene Projektgruppe „Globale