Vor zwei Jahren wurde die Geschäftsstelle der VR-Bank am Deutschen Weintor gesprengt. Die Sparkasse gewährte unkomplizierte Hilfe. Nun eröffnen beide Geldinstitute eine gemeinsame Selbstbedienungsfiliale.

Der Knall war gewaltig. In einer Nacht- und Nebelaktion sprengten Unbekannte den Geldautomaten in der Geschäftsstelle der VR-Bank Südliche Weinstraße-Wasgau am Deutschen Weintor in Schweigen-Rechtenbach. Die Detonation war so gewaltig, dass das gesamte Gebäude in Mitleidenschaft gezogen wurde. Bilanz: Totalschaden. Die Bank gab die Filiale auf, ein Wiederaufbau wäre zu aufwendig gewesen, wie Pressesprecherin Carolin Schöffel erklärt.

Zwei Jahre ist der Bankraub nun her, bei dem mehrere Tausend Euro erbeutet worden sein sollen. Sofort sprang damals die Sparkasse Südpfalz der VR-Bank zur Seite. Bereits am Tag nach der Tat konnten VR-Bank-Kunden am Automaten der Sparkasse in der Weinstraße 4b, nur ungefähr 70 Meter von der VR-Bank-Geschäftsstelle entfernt, kostenlos Geld abheben. Das ist bis heute so geblieben. Und damit die Kooperation der beiden Geldinstitute noch besser sichtbar wird, wird die Sparkassen-Geschäftsstelle nun zu einer gemeinsamen von Sparkasse und VR-Bank umgebaut.

Seit fast einem Jahr Kooperation

Dass die beiden regionalen Geldinstitute zusammenarbeiten, begann eigentlich erst rund ein Jahr nach dem Weintor-Banküberfall. Seit Mai 2021 machen Sparkasse Südpfalz und VR-Bank Südliche Weinstraße-Wasgau gemeinsame Sache, was die Bargeldversorgung in der Region betrifft. An allen Geldautomaten des jeweils anderen Instituts ist das Geldabheben mit der Girocard kostenlos möglich. Für die Kunden der beiden Institute bedeutet das, dass sie von Bad Bergzabern über Fischbach bis in den Raum Neustadt und Wörth kostenlos Geld abheben können.

Deswegen gehe es bei der neuen gemeinsamen Selbstbedienungsgeschäftsstelle am Weintor auch weniger um die Funktionalität – das kostenlose Geldabheben war ja bereits möglich –, sondern eher darum, auch nach außen hin gemeinsamen aufzutreten, erklärt Schöffel. Die VR-Bank-Kunden werden in den Räumlichkeiten künftig Geld abheben können, für Sparkassen-Kunden steht neben dem Geldautomaten auch noch ein Selbstbedienungsterminal mit weiteren Funktionen zur Verfügung.

Bereits drei gemeinsame Pavillons

Die gemeinsamen Geschäftsstelle eröffnet am 26. Februar. Vom 22. bis 25. Februar bleibt der Pavillon für den Umbau geschlossen. Gemeinsame Standorte der beiden Banken gibt es bereits am Modepark Röther in Rohrbach, auf dem Gelände des Wasgau-Marktes in Annweiler und in Insheim.