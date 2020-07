Bis zum Herbst dieses Jahres soll am Ortseingang Gleiszellen ein Parkplatz mit rund 30 Stellplätzen errichtet werden. Das hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen. Das Projekt steht seit Jahren auf der Agenda der Gemeinde, die Realisierung scheiterte bislang jedoch an den hohen Investitionskosten. Um die Kosten so gering wie möglich zu halten, erhält der Parkplatz eine einfache wassergebundene Decke. Zudem sollen dort zwei Ladestationen für Elektroautos aufgestellt werden. „Im Haushalt sind für das Projekt 50.000 Euro eingestellt“, informierte Ortsbürgermeister Klaus-Peter Gittler.