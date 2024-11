Ein Tag der Erinnerungskultur und Demokratiebildung am Studienseminar bereitet Grundschulanwärter auf wichtige Themen vor. Auch Erstklässler haben schon Fragen, die den Nationalsozialismus betreffen.

Am 9. November jährt sich eines der schlimmsten Ereignisse in der deutschen Vergangenheit, die Reichspogromnacht 1938. Dem Pamina-Studienseminar Rohrbach, welches für die Ausbildung von Anwärterinnen und Anwärtern für das Lehramt an Grundschulen verantwortlich zeichnet, war es deshalb ein ganz besonderes Anliegen, diesem grausamen Akt der Aggression und Gewalt gegen jüdische Mitbürgerinnen und Mitbürger und der Zerstörung unzähliger Synagogen in ganz Deutschland mit einem der Tag der Erinnerungskultur und Demokratiebildung zu gedenken.

Ulrike Maria Regner, im Hauptamt als Lehrerin beim Seminar und in der Grundschule in Jockgrim tätig, hat diesen Tag federführend organisiert und in den Räumen des Studienseminars, das vorübergehend sein Domizil im Gewerbepark I in Herxheim aufgeschlagen hat, eine kleine Ausstellung zusammengestellt. „Wir machen in Rohrbach und aktuell in Herxheim wertvolle Bildungsarbeit für Lehramtsanwärterinnen und -anwärter, die mit dem zweiten Staatsexamen abschließt“, erklärt Regner.

Kernidee bringt es auf den Punkt

Die Kernidee von ihr sowie ihren Kolleginnen und Kollegen zum Thema Erinnerungskultur und Demokratie ist eine die es auf den Punkt bringt. „Wer seine Vergangenheit nicht kennt, ist dazu verurteilt, sie zu wiederholen.“ Sie selbst haben die Demos in Kandel in Folge der Ermordung der 15-jährigen Mia im Dezember 2017 dazu gebracht sich näher mit dem Thema zu beschäftigen. Schon als Kind habe sie sich gefragt, wie es dazu kommen konnte, dass so viele Juden, Sinti, Roma und viele dem Regime „unliebsame“ Menschen ermordet wurden.

„Die Bedeutung des Gedenkens und der Prävention in der Ausbildung von Lehrkräften ist ein zentrales Thema“, erklärt Regner. „Welche Möglichkeiten zur Erinnerung und aktiven Auseinandersetzung mit der Vergangenheit und den Verbrechen des Nationalsozialismus bieten Gedenkstätten für mich als Lehrerkraft?“, „wie regt mich die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit zu praktischem demokratischem Handeln an?“ oder auch „wie könnte ich mit Grundschulkindern die Geschichte des Nationalsozialismus zum Thema machen?“ sind Fragen, um die es geht.

Kindgerechter Einsatz an Grundschulen

Der Film „Als Hitler das rosa Kaninchen stahl“, der im Dezember 2019 in die deutschen Kinos kam und auf dem Roman von Judith Kerr basiert, war Anlass die Lehramtskandidatinnen und -kandidaten dazu einzuladen, sich persönlich mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen und über einen kindgerechten Einsatz in der Grundschule nachzudenken. Gründe das Thema Nationalsozialismus schon in den Grundschulen zu unterrichten könnten es sein, wenn Kinder Hakenkreuze auf Spielplätzen und Hauswänden sehen, Ausländer-raus-Parolen geradezu täglich lesen und hören, oder von der Erstarkung rechtsorientierter Politik, sei es durch Fernsehen, Wahlplakate oder Gesprächen zwischen Erwachsenen, etwas aufschnappen.

Das Land Rheinland-Pfalz hat auf Grund der Entwicklungen der letzten Jahre, in denen die Bedrohung von Extremismus, Populismus, Rassismus und Nationalismus wieder deutlich spürbarer wird, den Besuch von Gedenkstätten verpflichtend in der Lehrerausbildung verankert. Die Verpflichtung des Landes war nicht zuletzt der Grund dafür, das 120 Lehramtsanwärterinnen und -anwärter am 5. November eine Exkursionen zu drei Gedenkstätten in der Pfalz und Rheinhessen unternahmen. Jeweils eine Gruppe besuchte die Gedenkstätte für die Opfer der NS-Psychiatrie im Pfalzklinikum in Klingenmünster, eine die Gedenkstätte für NS Opfer in Neustadt und eine die Gedenkstätte KZ Osthofen.

Fragen zum Thema Holocaust

Schon Grundschulkinder hätten Fragen zum Thema Holocaust, berichtet Ulrike Regner. Diese Fragen gelte es zu beantworten, wobei aber eine behutsame Herangehensweise wichtig sei. So ist beispielsweise das gemeinsam mit Erwachsenen durchgeführte Putzen von Stolpersteinen mit begleitender Erklärung, eine gute Möglichkeit die Kinder mit den Geschehnissen der damaligen Zeit vertraut zu machen. „Als Lehrkräfte wollen wir uns an den Fragen der Kinder orientieren. Zudem ist es sehr wichtig vorhandenes Halbwissen, dass sich ja wie man weiß nur zu oft als ein gefährliches herausstellt, abzubauen. Ein solches ist nämlich stets mit Ängsten verbunden“, stellt Ulrike Regner fest.

Neben viel Literatur für Erwachsene gibt es auch sehr gute Bücher für Kinder, welche die Thematik Holocaust veranschaulichen. So eine sehr gelungene Ausgabe als „Graphic Diary“ des weltbekannten Tagebuches der Anne Frank, die im März 1945 im Alter von 15 Jahren im Konzentrationslager Bergen-Belsen starb. Umgesetzt von Ari Folman und David Polonsky ist die Bildergeschichte eine einzigartige Kombination aus dem Originaltext und lebendigen, fiktiven Dialogen, und ebenso eindrücklich wie einfühlsam von den Autoren illustriert. Eine lesenswerte Lektüre ist das Buch „Papa Weidt“ von Inge Deutschkorn, illustriert mit Zeichnungen von Lukas Rügenberg.