Anselm Schröter ist viel in der Welt herumgekommen. Abenteuerlich mussten seine Reisen in ferne Länder jedenfalls immer sein. Aus seiner Vorliebe zu Afrika ist nun ein Buch entstanden: Thabos Land. Darin erzählt der Südpfälzer von der Schönheit dieses Kontinents. Aber auch über die schmerzlichen Erinnerungen an den Tod seines Sohnes.

35 Jahre sind vergangen, seit Anselm Schröter als Entwicklungshelfer von 1982 bis 1987 in Lesotho im südlichen Afrika weilte, in einem kleinen, noch heute kaum bekannten Land. Dort leistete er als junger Mann seinen zweijährigen Wehrersatzdienst ab im Auftrag des Deutschen Entwicklungsdienstes. Begeistert von der Schönheit der exotischen Gegend wurden insgesamt fünf Jahre daraus.

Fremde Kulturen fesselten schon als Kind den heute in Annweiler wohnenden 66 Jahre alten Gymnasiallehrer im Vorruhestand. Der Weltatlas zählte daher in der Schulzeit zu seinen liebsten Lehrbüchern, und am glücklichsten war er, wenn die Eltern mit den Kindern in die Ferien fuhren. Mit 16 Jahren durfte er sich an einer mehrwöchigen Reise nach Israel beteiligen. Mit Abstand war er der jüngste Teilnehmer bei der anstrengenden Obsternte in einem Kibbuz. „Diese Reise stellte bei mir viele Weichen für mein späteres Leben“, sagt Schröter.

Nicht sein erstes Reisebuch

Es folgten fünf Wochen mit dem Fahrrad über die Alpen ins damals noch sozialistische Jugoslawien. Nach dem Abitur durchquerte er die Türkei bis in den Iran und Syrien. Als Student zog es ihn mit seinem Freund drei Monate lang durch die Länder bis nach Sri Lanka. Mit 23 Jahren ging es nach Südamerika, im Jahr darauf nach Südostasien, danach Indien und wieder Südamerika. Davon schreibt Schröter in seinem ersten Reisebuch mit dem Titel „Aufbruch“.

Seine Einberufung zum Wehrersatzdienst erhielt Schröter, als er bereits sein Studium der Biologie, Chemie und Musik für das Lehramt abgeschlossen hatte. Er war verheiratet, hatte ein Kind und durfte daher die Familie mitnehmen. Sein Dienst in Lesotho war ihm zugeteilt worden. Das war ihm gerade recht. Das Land liegt rund 2000 Meter hoch mit Gebirgen von knapp 3500 Metern Höhe, besiedelt von einer damals ausschließlich schwarzen Bevölkerung, die dem christlichen Glauben angehört. Das Klima ist mild.

Schüler kannten keinen elektrischen Strom

Dort arbeitete Schröter als Lehrer für Naturwissenschaften an einer Schule für Mädchen. Die Schulsprache war Englisch. Die Klassenstärke lag bei 45 und mehr Schülerinnen. „Große Schwierigkeiten bereiteten mir anfangs die Probleme, die die Schülerinnen im Verständnis der Lerninhalte hatten“, bekennt Schröter. „Wie sollte man auch den elektrischen Strom erklären, wenn die Kinder zu Hause nur Kerzen und Petroleum kannten?“

Das Naturphänomen Blitz sei für sie zentraler Bestandteil ihres Ahnenglaubens gewesen, der von Geistern beherrscht wurde. Maßeinheiten wie Sekunde, Meter, Liter waren ihnen fremd. „Die Mädchen lernten also naturwissenschaftliche Erkenntnisse nur für mich und waren froh, nicht gezwungen zu werden, sie für bare Münze zu halten. Zu Hause lebten sie in einer ganz anderen Welt, saßen in den Hütten auf dem Fußboden, aßen mit den Fingern.“

Männer als billige Arbeiter in Minen

Die politischen Verhältnisse grenzt Schröter in seinen Schilderungen keineswegs aus. Sie wirken heute wie ein Dokument. Lesotho wurde sozusagen umzingelt von Südafrika, wo noch die Apartheid galt, die konsequente Durchsetzung der Rassentrennung. Es gab aber bereits Unruhen mit Grenzverletzungen und Überfällen. Die Männer von Lesotho schufteten als billige Arbeitskräfte in Südafrikas Goldminen und wurden im Alter mittellos nach Hause geschickt. In ihrer Heimat verrichteten hauptsächlich Frauen die Arbeiten, selbst im Straßenbau.

Lebendig erzählt Schröter aber auch von den Schönheiten der fremden Landschaft, von der Farbenpracht der Pflanzenwelt. Aber auch weniger Schönes kommt zur Sprache, die sozialen Missstände, das veraltete Schulsystem und der Aufstand gegen eine tyrannische Schulleiterin. Schließlich wird ihm die Berufung als Dozent an der Landesuniversität zuteil. In den fünf Jahren Aufenthalt wird sein zweites Kind geboren, sein Söhnchen Thabo – so der Buchtitel. Es stirbt noch keine vier Jahre alt an einer tückischen Krankheit. Sein Tod trifft ihn schwer.

Ein nimmermüder Weltenbummler

Wieder zu Hause erwartete Schröter die langwierige Suche nach einem beruflichen Neuanfang. Endlich bekam er Anstellung als Biologie- und Chemielehrer am Trifels-Gymnasium in Annweiler, unterbrochen von einem mehrjährigen Aufenthalt an einer Schule in Mexico City. Später zog es den Weltenbummler erneut fort. Ganz allein bereiste er ein Jahr lang die Küsten Südamerikas, gelangte zu den Osterinseln, nach Tahiti und Neuseeland. „Auf den Spuren von Charles Darwin sozusagen“, sagt er mit einem Lächeln.

Lesezeichen