Die katholische Gemeinde will am Kerwewochenende an den Weihetag der katholischen Kirche „Kreuzerhöhung“ erinnern. Die Idee ist, dass es am Kerwewochenende in Kirrweiler viele verschiedene Kreuze zu entdecken gibt. Jeder ist eingeladen, mit seinem Körper ein Kreuz darzustellen. Wer mitmacht, wird auf einen großen Karton aufgezeichnet und ausgeschnitten. Kartons und Umrisse zeichnen: Freitag, 4. September nach Sammelaktion der Schöpfungstage oder um 17 Uhr beim Parkplatz am Friedhof; Gestalten: Freitag, 4. September, bis Freitag, 11. September; Abgabe bis Freitag, 11. September, 18 Uhr, in der Kirche; Ausstellung: Samstag und Sonntag, 12./13. September im Ort, danach in der Kirche. Infos und Kartons: Tanja Simon, Telefon 06321/8788804, Katrin Towae, Telefon 06321/962986 und Kathrin Christmann, Telefon 06321/ 959529.