Ist die Berufsbildende Schule in Edenkoben bei ihrer Energiebilanz gut aufgestellt? Der Landkreis SÜW hat nun zusammen mit der Energieagentur Rheinland-Pfalz und der Technischen Uni Kaiserslautern einen Klimacheck gemacht. Und bei der Schule soll es nicht bleiben.

Bei ihren Begehungen legten Masterstudent Michael Koch, Klimaschutzmanager Philipp Steiner und Ingenieur Wolfgang Becker das Augenmerk auf Gebäudetechnik, Gebäudehülle und das Nutzerverhalten im Schulgebäude. Das Energie-Team machte sich auf die Suche nach Wärmebrücken und Energiefressern. Dabei wurden nicht nur Werkstatt, Küchen, Klassenräume und die Dach-Fotovoltaik-Anlage auf ihre Leistungen und Verbräuche hin untersucht. Auch grundlegende Fragen des Schulalltags wurden diskutiert: Wie wird gelüftet? Wie ist die Heizanlage eingestellt? Gibt es dauerhafte Standby-Geräte? Werden die Beleuchtungszeiten regelmäßig kontrolliert? Wo verliert das Gebäude Wärme?

Untersucht wurden die Jahre 2016 bis 2019. „Die Daten erlauben spannende Einblicke in das Gebäude und das Nutzerverhalten. Das Corona-Jahr 2020 haben wir bewusst ausgeklammert“, so Klimaschutzmanager Steiner. Nach der zweiten Begehung im Oktober liegt nun ein ausführlicher Energiebericht zum Schulgebäude vor – und es gibt gute Neuigkeiten: Die Schule liegt in ihren Strom- und Gasverbräuchen teils deutlich unter den Standards der Energieeinsparverordnung. „Die guten Werte gehen auf den sparsamen Umgang mit der Energie im Schulalltag zurück. Daran sind wir alle im Haus beteiligt“, so der stellvertretende Schulleiter Matthias Bader. Einzig 2019 weist Ausreißer im Wasserverbrauch auf, der auf eine mittlerweile reparierte Toilettenspülung zurückgeführt werden konnte. Erhöhte Gasverbräuche im gleichen Jahr werden derzeit untersucht. Konkretes Verbesserungspotenzial mahnt der Bericht insbesondere in der Schulfluren an, wo noch keine LED-Leuchten eingebaut sind.

Energiebericht für weitere Kreisgebäude

Beim BBS-Bericht soll es nicht bleiben. „Klimaschutz findet auch in unseren Gebäuden statt. Wir müssen genau hinschauen, um gezielt zu handeln“, so Landrat Dietmar Seefeldt. Die Erfassung und Auswertung von Verbrauchsdaten und der daraus resultierende Energiebericht seien dafür die Grundlage, erklärt Klimaschutzmanager Steiner. Der ausführliche Bericht soll den Aufbau eines Energiemanagements im Landkreis unterstützen. Ziel ist, in den Kreisgebäuden Energie zu sparen und die Treibhausgasemissionen zu senken.