Die Pfälzer dürfen sich wieder auf regionale Erdbeeren freuen. Der rote Vitaminlieferant geht in den Verkauf. Die Fragen aller Fragen beantwortet ein Südpfälzer Landwirt.

Schon Johann Wolfgang von Goethe schwärmte von Erdbeeren, die er 1781 in seinem Gedicht „Versuchung“ als „Früchte voll irdischer Süße“ bezeichnete. An dieser Vorliebe für die saisonale Obstsorte, die streng genommen eine Scheinfrucht ist, hat sich in dieser langen Zeit nichts geändert. Das fand auch das Meinungsforschungsinstitut Yougov im Zuge einer repräsentativen Umfrage heraus. Das Ergebnis: Für vier von fünf Menschen ist der rote Vitaminlieferant die liebste einheimische Frucht. So unterschiedlich wie die Geschmäcker auch sind, bei der Erdbeere scheint man sich einig zu sein.

Erdbeer-Verkauf ist gestartet

Doch jedes Mal, wenn die Erdbeerstände in der Region aus dem Boden sprießen und regionale Erzeugnisse vertreiben, interessiert die Verbraucher vor allem eines: Wie teuer ist das Schälchen in diesem Jahr? Wesentlich interessanter ist aber eher die Frage, wie der Preis zustandekommt. Genau das kann der Offenbacher Landwirt Christof Steegmüller gut erklären, aufgrund seiner Erfahrung und weil er im süddeutschen Raum als Erdbeeranbauberater bekannt ist, somit einen Überblick über seine Branche hat.

In der Südpfalz gibt es neben Offenbach zwei weitere Dörfer mit Erdbeerfeldern: Herxheim, wo der Obsthof Zirker seine Felder hat, und Schweighofen, wo der Bauernhof Kieffer zu Hause ist. Steegmüllers Anbaufläche umfasst 15 Hektar, die Erdbeeren wachsen zum Teil unter Tunneln. Das ist der Grund, weshalb er die Pfälzer wie gewohnt Ende April mit der Ware versorgen kann, die vor der Haustür wächst, nachdem die Beeren aus Spanien oder anderen südlichen Ländern längst im Supermarkt zu finden sind.

Verfrühung freut die Verbraucher

Die Folientunnel, die Bauern wie Steegmüller zusätzlich die Sicherheit geben, erfolgreich zu sein, weil die Erdbeeren vor bestimmten Wettereinflüssen geschützt sind, eignen sich als Ausgangspunkt für die Preisfrage. Denn durch die Verfrühung gelingt es erst, einige Wochen vor Muttertag in die Ernte zu gehen. Diese dauert laut Steegmüller stets um die zehn Wochen. Jetzt zu Beginn fällt die Menge noch relativ gering aus, weil viele Erdbeeren noch reifen müssen. Die Saisonkräfte laufen dadurch weitere Wege, um erfolgreich zu sein. In der Hochsaison pflücken sie im Schnitt zwölf Kilogramm in der Stunde. Durch die größeren Mengen, die dann erzielt werden, sinken auch die Preise.

Was das Erdbeer-Schälchen kostet

Aktuell werden zwischen 5,50 und 6,50 Euro für 500 Gramm Erdbeeren verlangt, sagt Steegmüller. Damit sei man geringfügig teurer als im Vorjahr. Wer es genau wissen möchte: Die Preissteigerung liege bei unter vier Prozent, demgegenüber stehen aber Lohnkostensteigerungen von etwa elf Prozent. Allein schon daran werde deutlich, so Steegmüller, dass man in der Branche weitgehend darauf verzichte, steigende Produktionskosten gänzlich auf die Verbraucher umzulegen. Auch weil man weiß, wie sensibel die Kunden auf Preissteigerungen reagieren können. Wobei umgekehrt auch der Landwirt schauen müsse, dass er gesund wirtschaftet, damit es ihn in fünf Jahren noch gibt.

In der Tat werden in Rheinland-Pfalz weniger Erdbeeren angebaut als früher. Betrug die Anbaufläche im Jahr 2015 noch 628 Hektar, waren es zehn Jahre später 412 Hektar. Das ist ein Rückgang von rund 34 Prozent, wie das Statistische Bundesamt feststellt. Steegmüller erklärt es sich damit, dass diese Jahre wirtschaftlich schwierig waren, unter anderem aufgrund von Corona, als Saisonkräfte nicht oder verspätet einreisen konnten und die Ernte für die Landwirte zur Hängepartie wurde. Eine Rolle spielte auch die durch den Ukraine-Krieg ausgelöste Energiekrise. Diese habe sich beispielsweise auf die Ausgaben für die Pappschälchen ausgewirkt, die mittlerweile 12 Cent und damit das Doppelte kosten wie früher, weil deren Herstellung energieintensiv sei.

Steegmüller: „Sind froh, dass wir sie haben“

Die größten Ausgaben fallen aber auf dem Feld an, konkret im Bereich des Personals, das rund 60 Prozent der Produktionskosten ausmacht und dafür sorgt, dass das Schälchen regionale Erdbeeren immer teurer sein wird als die importierten. Im Ausland ist das Lohnniveau einfach niedriger. In diesem Bereich kann und will Steegmüller nicht sparen. „Wir sind froh, dass wir alle unsere Erntehelfer haben, umgekehrt rechnen auch sie fest mit ihrer Arbeit und ihrem Gehalt bei uns.“ Denn seine Branche sei Handwerk im wahrsten Sinne des Wortes. Um das zu verdeutlichen, beschreibt Steegmüller den Aufwand, den man an einer Jungpflanze betreibe müsse – die im Übrigen auch teurer ist als vor einigen Jahren noch –, bis sie die ersten Früchte trägt.

Mit jeder Jungpflanze komme man etwa 20-mal in Kontakt, bis sie Erdbeeren abwirft. Nach dem Pflanzen beginne die Pflege, die unter anderem das Jäten des Unkrauts umfasse oder das Schneiden der Ranken, damit die Kraft der Pflanze, also die Nährstoffe, allein den Erdbeeren zugutekommen. Zu den Arbeitsschritten zählen auch das Putzen der alten Blätter, damit die Pflanze keine Krankheiten befallen. Nach der Arbeit auf dem Feld werden die Erdbeeren noch einmal begutachtet und selektiert, somit „angefasst“, bevor sie in das Schälchen wandern und in die Direktvermarktung gehen.

Keine Flucht in die Größe

Der Aufwand sei damit so hoch, dass der Bauer an der einzelnen Erdbeere nicht so viel verdiene. „Die Menge macht es“, so Steegmüller. Was aber nicht heißt, dass Landwirte beliebig wachsen könnten, nur um mehr Umsätze zu generieren. Wenn, dann müsste man schon einen größeren Sprung machen, was wiederum mehr Investitionskosten verursachen würde. Auf die Qualität dürfte sich das wiederum negativ auswirken. Aktuell habe sein Betrieb die ideale Größe: Er kenne alle rund 50 Mitarbeiter, die in der Hochsaison da seien, mit Namen, könne sie noch jeden Tag sehen und begrüßen. Außerdem habe er ausreichend Überblick über die Erdbeerfelder.

Es gehe ihm nicht darum, zu jammern, sagt Steegmüller. Nur sei er in einer komfortablen Lage, weil er die Situation so darstellen könne, dass die Preiskalkulation nachvollziehbar wird. Die Preise muss er deshalb nicht rechtfertigen. Würde das Schälchen beispielsweise sieben Euro kosten, wie er zuletzt von einem Landwirt aus Bielefeld mitbekommen habe, wäre es jetzt schwieriger, zu argumentieren.

Was sagt der Verbraucherschutz?

Die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz weiß das Ganze richtig einzuordnen: „Wenn die Erdbeeren noch teurer werden, werden sie zum Luxusgut, das sich nicht mehr viele leisten können und wollen“, teilt sie auf Anfrage mit. Das sei Fakt. Für die aktuellen Preise aber habe man Verständnis. Schließlich brauchen die Landwirte mehr Material und betreiben einen größeren Aufwand für den geschützten Erdbeer-Anbau als im Juni, wenn die Freiland-Erdbeeren in den Verkauf kommen und somit die Kosten verringern.

Insofern lohnt es sich nach Ansicht der Verbraucherschützer eher, bis dahin abzuwarten, wenn man Kosten sparen wolle, als jetzt im Handel zur importierten Ware zu greifen. Nicht nur wegen des geschmacklichen Unterschieds, „sondern auch um die heimische Landwirtschaft zu stärken“. Noch günstiger wird das Ganze für Selbstpflücker, die in wenigen Wochen bei Erdbeerbauern wie Steegmüller auf die Felder gehen können.