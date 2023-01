Die geplante Erdölsuche bei Offenbach sorgt seit Jahren für Aufruhr in der Region. Eine Bürgerinitiative kämpft gegen das Vorhaben an. Vor dem Verwaltungsgericht Neustadt erzielte sie nun einen Erfolg.

Welche Informationen sind als Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse einzustufen? Mit dieser Frage hat sich das Verwaltungsgericht Neustadt beschäftigt. Verhandelt wurde die Klage der Bürgerinitiative (BI) „Kein Erdöl aus Offenbach“ gegen das Landesamt für Geologie und Bergbau (LGB). Die Gegner der Erkundungsbohrungen verlangen die Offenlegung von Unterlagen zur Umweltverträglichkeitsvorprüfung (UVP-Vorprüfung). Hintergrund ist die von dem Konsortium aus Neptune Energy und Palatina Geocon geplante Erdölsuche zwischen Herxheim und Offenbach.

Wie das Verwaltungsgericht im Vorfeld der Verhandlung erläuterte, war im Genehmigungsprozess zur Erkundungsbohrung eine UVP-Vorprüfung erforderlich. So sollte geklärt werden, ob eine umfassende Umweltverträglichkeitsprüfung – bei der auch die Öffentlichkeit gehört wird – erforderlich ist. Das LGB kam zu der Auffassung, dass eine solche Prüfung nicht erforderlich sei. Für die BI war das ein schwerer Schlag, sie beantragte im Juli 2020 Akteneinsicht in die Unterlagen zur UVP-Vorprüfung. Dem wurde zwar stattgegeben, allerdings war der vorgelegte Text unter Berufung auf Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse an vielen Stellen geschwärzt. Ein Widerspruch gegen diese Art der Aktenvorlage war zwar teilweise erfolgreich, dennoch blieben einige Schwärzungen weiterhin bestehen. Es kam zur Klage.

Verhandlung dauert nicht lange

Die mündliche Verhandlung vor der vierten Kammer des Verwaltungsgerichts dauerte nur eine halbe Stunde. Denn die Sachlage war klar: Neptune Energy und Palatina Geocon beharren auf der Geheimhaltung der Informationen, die BI verlangt eine Offenlegung. „Wir haben hier zwei gegensätzliche Standpunkte“, brachte es der Vorsitzende Richter Roland Kintz auf den Punkt. „Daher ist es schwierig, eine Einigung zu finden.“ Doch es gab noch ein weiteres Problem. Über die geschwärzten Stellen konnte nicht konkret gesprochen werden, sie waren ja zum Zeitpunkt der Verhandlung noch als geheim eingestuft. „Worüber sollen wir hier reden?“, fragte daher Kintz.

Die Entscheidung des Gerichts war schließlich ein Erfolg für die BI. Die Schwärzungen seien zum überwiegenden Teil rechtswidrig erfolgt, so die Auffassung der Kammer. So sei „etwa die Größe der zu errichtenden Bohrfläche, die versiegelt wird, eine offenkundige Tatsache, die jedermann zugänglich ist, der mit einem Zollstock zur Bohrfläche kommt“. Um ein Betriebsgeheimnis handle es sich dabei nicht. Ähnlich sieht es die Kammer bei den Angaben über die Anzahl der Lkw, die während der Auf- und Rückbauphase verkehren, oder bei allgemeinen Bezeichnungen der Gesteinsschichten, die durchbohrt werden sollen. Das alles muss nach Auffassung der Kammer offengelegt werden.

Urteil noch nicht rechtskräftig

Maßgeblich für diese Beurteilung sind die Regelungen des Landestransparenzgesetzes, wonach jedem Bürger grundsätzlich ein Anspruch auf Zugang zu amtlichen Informationen zusteht. Das gilt nur dann nicht, wenn dadurch Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse preisgegeben werden. Dieser Fall trifft nach Auffassung des Verwaltungsgerichts bei den exakten Koordinaten des Ansatzpunktes und des Landepunktes der Bohrung sowie bei den Informationen über den genauen Bohrungsaufbau und -ausbau zu. An diesen Stellen dürfen die Schwärzungen bestehen bleiben.

In dem Verfahren ging es nicht darum, ob die Suchbohrungen gemacht werden dürfen, das betonte Kintz. „Das Verfahren hat mit der Sache ja gar nichts zu tun“, sagte er während der Verhandlung. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, es kann eine Berufung beantragt werden. Der Fall könnte also demnächst das Oberverwaltungsgericht beschäftigen.