Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Fassungslos sei sie, dass in Offenbach nach Erdöl gebohrt werden soll, schreibt eine Schülerin der Umweltministerin Anne Spiegel. Einem Interview zu dem Projekt möchte sich die Grüne nicht stellen. Ihr Ministerium sagt: Sie sei nicht zuständig.

Es sind eindringliche Worte: In einem Brief an die rheinland-pfälzische Umweltministerin Anne Spiegel hat eine Zwölfjährige aus Offenbach ihrer Fassungslosigkeit über das