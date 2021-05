Ist das eine Vorentscheidung? Das Landesamt für Geologie und Bergbau mit Sitz in Mainz hat nach einer nunmehr rund ein Jahr andauernden Prüfung entschieden, das für das geplante Erdölprojekt bei Offenbach keine Umweltverträglichkeitsprüfung notwendig ist. Die Entscheidung begründet die Behörde damit, dass das Areal keine besonderen Gegebenheiten aufweise, sprich in keinem Schutzgebiet liege.

Das bedeutet, das Konsortium aus Neptune Energy und Palatina Geocon muss nun für eine Erkundungsbohrung einen Hauptbetriebsplan vorlegen, in dem auch diese dargestellt wird. Zudem wird das Landesamt ein Verfahren mit der Beteiligung der Gemeinde und weiterer Fachbehörden für eine Betriebszulassung einleiten, wie das Bergbauamt auf Anfrage der RHEINPFALZ mitteilt.

Gutachten nicht nötig

Hätte sich die Behörde für eine Umweltverträglichkeitsprüfung entschieden, hätten nicht nur Gutachten seitens des Unternehmens erstellt werden müssen, auch die Öffentlichkeit hätte an dem Verfahren beteiligt werden müssen.

Wie berichtet, plant das Konsortium von einem vom Bistum in Speyer erworbenen Acker zwischen Offenbach und Herxheim, nach Öl zu suchen. Dafür ist eine Erkundungsbohrung geplant. Fachleute vermuten, dass sich unterhalb Offenbachs Erdöl befindet. Sollte die Bohrung erfolgreich sein und sich das Öl wirtschaftlich fördern lassen, will das Konsortium ähnlich wie in Schwegenheim eine Förderstätte errichten.

Gegen diese Pläne hat sich eine Bürgerinitiative formiert, auch die Ortsgemeinde Offenbach hat sich mit einer Resolution gegen das Projekt ausgesprochen. Die Kritiker fürchten um die Reinheit des Grundwassers, machen sich aber auch Sorgen um die Verkehrsbelastung in den Orten, weil Lastwagen das Erdöl zu Raffinerien transportieren müssten.