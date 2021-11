[Aktualisiert um 19 Uhr] Der Karneval-Club „Schnecketreiwer“ hatte bei seinem jüngsten Treffen entschieden, die Kampagne am Samstag im Anglerheim am Silzer See zu eröffnen. Angesichts der Infektionslage wurde die Eröffnung nun nachträglich abgesagt. Bei der Versammlung wurde die gesamte Vorstandschaft im Amt bestätigt.

Der Vorstand

Erster Vorsitzender: Peter Nöthen, Zweiter Vorsitzender: Frank Kasperzack, Sitzungspräsidentin: Ulrike Seibel, stellvertretende Sitzungspräsidentin: Ann-Kathrin Seibel, Schatzmeisterin: Katharina Mewes, Schriftführerin: Alexia Bernath, Beisitzende: Viktiria Albert und Nadine Singer.