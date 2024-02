Um auf die bestehende Lohnlücke zwischen Frauen und Männern aufmerksam zu machen, laden die Gleichstellungsbeauftragten der Landkreise Germersheim und Südliche Weinstraße sowie der Stadt Landau für Mittwoch, 6. März, 18.30 Uhr, zu einer Online-Veranstaltung ein. „Mental Load – Wenn ich nicht dran denke, tut es keiner!“ lautet der Titel des Vortrags, der anlässlich des Equal Pay Days, dem Internationalen Aktionstag für Entgeltgleichheit zwischen Frauen und Männer, organisiert wird. Autorin Laura Fröhlich wird das Konzept „Mental Load“, übersetzt mentale Belastung, und die Folgen für Betroffene erklären. Sie stellt zudem Lösungen vor und zeigt, wie Care-Arbeit – darunter versteht man das Sich-Sorgen und Sich-Kümmern – fair verteilt und ausreichend geschätzt wird, und welche politischen Veränderungen notwendig sind, um die Belastung nachhaltig zu mindern. Interessierte melden sich bitte per E-Mail an frauenbuero@suedliche-weinstrasse.de an. Die Gleichstellungsbeauftragten Lisa-Marie Trog (Germersheim), Isabelle Stähle (SÜW) und Evi Julier (Landau) weisen in der Presseerklärung zum Online-Vortrag auch noch darauf hin, dass in ihren Programmen rund um den Internationalen Frauentag im März Veranstaltungen zu diesem Thema vorgesehen sind.