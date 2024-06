Spaltet der geplante Ausbau zweier Feldwege in Offenbach die politischen Lager in der Gemeinde? Es geht auch um die Zukunft von Landwirten, die teilweise in der Lokalpolitik mitmischen.

Die CDU-Fraktion im Offenbacher Gemeinderat hatte 2021 angeregt, Böhlweg und Brühlfahrt im Süden der Gemeinde auszubauen. Aktuell sind die Überlegungen dazu im politischen Gremium so weit gediehen, dass die beiden Wirtschaftswege nach dem angedachten Ausbau zu einer Gemeindestraße aufgewertet werden sollen. Dadurch soll der Verkehr im Ortskern reduziert werden – was durchaus auch gelingen dürfte, wie ein Gutachten ergeben hat. Schon jetzt sind auf den Feldwegen am Rande des Dorfes täglich Hunderte Autofahrer unterwegs – zum Teil widerrechtlich, nur weil sie eine Abkürzung nehmen möchten.

Doch Parteikollegen der Offenbacher CDU haben kürzlich mit ihrem Antrag im Verbandsgemeinderat Offenbach bewirkt, dass der Grundstein für dieses Projekt vorerst nicht gelegt werden kann. Das politische Gremium hätte durch eine Änderung des Flächennutzungsplanes die Vorarbeit für den Straßenausbau leisten können. Dann hätte anschließend der Ball beim Gemeinderat gelegen. Da dieser den Bereich am Böhlweg teilweise für Bauprojekte freigeben möchte, hätte er seine Vorstellungen in einen Bebauungsplan packen können. Dieses Prozedere – erst die Änderung des Flächennutzungsplans, dann die Aufstellung des Bebauungsplans – sei die Regel, meint Orts- und Verbandsgemeindebürgermeister Axel Wassyl. Da der besagte Flächennutzungsplan in der jüngsten Sitzung des VG-Rates ohnehin wegen anderer Vorhaben aktualisiert wurde, hätte von dem Gremium auch der Bereich rund um den Böhlweg für andere Entwicklungen freigegeben werden können – wenn auch nur auf dem Papier.

Wassyl: „Gegen Willen des Gemeinderates“

Axel Wassyl findet den Antrag der CDU-Fraktion irritierend: Macht etwa die CDU im VG-Rat ihren Parteikollegen im Gemeinderat sowie anderen Fraktionen beim Vorhaben Böhlweg und Brühlfahrt einen Strich durch die Rechnung? Hatte der Gemeinderat doch Ende April einstimmig beschlossen, das Änderungsverfahren im Flächennutzungsplan einzuleiten. „Auch die Feststellung, dass es ein einmaliger Vorgang sei, dass sich die Verbandsgemeinde gegen den Willen einer Ortsgemeinde stellt, verhallte ungehört im Raum“, bedauert Wassyl.

Ihn würde es nicht überraschen, wenn es eine Verzögerungstaktik wäre: Mit Anja Busch hat die CDU-Fraktion im Verbandsgemeinderat eine Person in ihren Reihen, die dem Straßenausbau mehr als kritisch gegenübersteht. Sie und ihr Mann sind Anlieger des Böhlwegs, führen dort einen landwirtschaftlichen Betrieb. Um dessen weitere Zukunft bangen sie nun. Sie befürchten, dass nach dem Ausbau die freien Flächen am Rande der Gemeinde so stark bebaut werden, dass sie nur noch eingeschränkt arbeiten könnten und Grundstücke verlieren. Aus diesen Gründen lehnt im Gemeinderat nur die Offenbacher Bürgerliste das Vorhaben ab.

Wie der CDU-Antrag begründet wird

Lukas Wingerter, Fraktionsvorsitzender der CDU im Verbandsgemeinderat, versichert, dass seine Partei die Pläne des Offenbacher Gemeinderates nicht blockieren möchte. Das Gegenteil sei der Fall: Das Vorhaben sei noch unausgegoren, es bestehe noch Klärungsbedarf, gerade hinsichtlich der Kosten und der Finanzierung des Straßenausbaus. Auch hätten die Mitglieder kaum Zeit gehabt, sich mit dem Entwurf des Bebauungsplanes auseinanderzusetzen, der nicht einmal im Gemeinderat besprochen worden sei. Deshalb sei im VG-Rat angeregt und am Ende auch so entschieden worden, erst dann den Flächennutzungsplan für den Bereich Böhlweg/Brühlfahrt zu ändern, wenn das Projekt realisiert wird.

Die Hintergründe des Antrags sind auch Marius Kunz bewusst, der im Gemeinderat Vorsitzender der CDU-Fraktion ist. Die Christdemokraten und andere Mitglieder des VG-Rates hätten mit ihrer Entscheidung nur dafür sorgen wollen, dass die Planungshoheit bei ihnen, also den Gemeinderäten, bleibe. Dass sie nach den ausstehenden Prüfungen hinsichtlich der Kosten und der Finanzierung abwägen, ob und in welcher Form der Ausbau kommt.

Straßenausbau Thema im Gemeinderat

Zwar sei es das erklärte Ziel, durch die Aufwertung der Feldwege zu einer Entlastungsstraße den Verkehr im Ortskern zu reduzieren. Doch der Schutz der Landwirte dort habe „höchste Priorität“, sagt Marius Kunz. Deshalb halte er es für unwahrscheinlich, dass der Bereich am Böhlweg für Wohnbebauung freigegeben wird. Es könne nur darum gehen, das bereits bestehende Gewerbegebiet zu erweitern.

Bei der letzten Offenbacher Gemeinderatssitzung vor der Kommunalwahl, welche am Dienstagabend ist, wird das Gremium einmal mehr über das Vorhaben Böhlweg/Brühlfahrt sprechen.