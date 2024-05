Wasser ist geheimnisvolle Vielfalt. Das hat die vierte Klasse der Grundschule Ilbesheim mit ihrer Klassenlehrerin Bettina Kirst bei einem Bachforschertag erlebt.

Direkt neben der Schule liegt die schöne Allahopp-Anlage. Allahopp, dann sollte man auch mal am Birnbach gucken, was so alles im Wasser los ist. Gudrun Dreisigacker, Thomas Oswald und Jens Schlüer von der Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd (SGD) in Neustadt führten durchs Programm. Oswald, Fachmann für Fische, erklärte den Mädels und Jungs, was man so alles in einem Bach finden kann. Zwei Aquarien mit Eintags- und Köcherfliegenlarven und kleinen Fischen wie Blaubandbärbling oder Stichlingen sowie einem Kalikokrebs waren das erste Anschauungsobjekt. Ausführlich erklärt der Fachmann, warum der Stichling drei Bartzacken hat. Oder wie viel unterschiedliche Schuppenarten es gibt. Johann, Marie, Emelie, Lionel und Emma hören aufmerksam zu. Auf dem Weg zur zweiten Station am Birnbach erklärt Lionel: „Is schon cool hier. Ich spiel nur auf der Anlage oder im Sommer am Bach. Hätte nie gedacht, dass da so viele Lebewesen sind.“

Ganz schön anders als im Aquarium

Auch Jens Schlüer fordert, direkt im Birnbach stehend, die Schüler auf, mit Kescher und Wasserlupen auf Spurensuche zu gehen. Die Fänge sind sehr klein, aber identifizierbar: Griebelmücken, Blutegel, Eintagsfliegen und Muscheln wimmeln da rum. Die zehnjährige Marie aus Eschbach hat ein Aquarium zu Hause. Aber da sehen die Fische anders aus, kommentiert sie.

Mit einer kleinen Gruppe von Schülern ist Gudrun Dreisigacker unterwegs, um einen Fragebogen über den Birnbach und dessen Lebewesen auszufüllen. Fragen wie „Wie verläuft der Bach?“, „Welche Pflanzen wachsen am Ufer?“ oder „Wie sieht das Ufer aus?“ sollen von den Kids beantwortet werden. Fazit aller Schüler: „Echt klasse!“ Und auf die Frage: Esst ihr eigentlich Fische? Kommt ein recht entschiedenes Nein. Wenn Fisch, so Johann, dann nur Lachs. Der ist allerdings im Birnbach kaum anzutreffen.

Gudrun Dreisigacker und Mitarbeiter wollen mit den Bachforschertagen die Jugend an die heimischen Gewässer, Pflanzen und Lebewesen heranführen und schon früh für Naturschutz und Nachhaltigkeit sensibilisieren. Ein weiterer Höhepunkt an diesem Morgen war ein Kamerateam vom SWR, das die Bachforscher bei ihrer Arbeit beobachten wollte. Victor, Hannes, Marie und Maja sind etwas hippelig vor ihrem ersten Interview. Aber alles klappt und alle sind zufrieden.