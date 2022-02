Die Gemeinde Gleisweiler möchte stärker mit dem Nachbardorf Burrweiler zusammenarbeiten. Es sollen Synergieeffekte genutzt werden, wie Ortsbürgermeister Thorsten Rothgerber ankündigte. Nicht nur wegen der räumlichen Nähe sei eine Kooperation naheliegend. So könnten beispielsweise die Gemeindebediensteten sich vernetzen, Aufgaben und Gerätschaften teilen. Dann müsste nicht beide Dörfer die selben Handwerkszeuge erwerben. Die Gemeinden stehen bereits anlässlich der Weiß-rosa Kaffeetafel im Austausch, die in Vor-Corona-Zeiten traditionelle zur Zeit der Mandelblüte entlang der Weinstraße zwischen Burrweiler Gleisweiler veranstaltet wird und bald wieder anstehen soll. Gespräche mit seinem Amtskollegen Christian Weber habe er hierzu bereits geführt, berichtet Rothgerber gegenüber der RHEINPFALZ. Ein Treffen der beiden Gemeinderäte soll in die Wege geleitet werden.