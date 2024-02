Ottmar Klein hat die Verbandsgemeinde Bad Bergzabern über viele Jahre als Bürgermeister geprägt. Auch abseits der politischen Bühne war er überaus engagiert. Am 26. Januar ist Ottmar Klein im Alter von 89 Jahren gestorben.

Als „ein Vorbild, was ehrenamtliches Engagement in unserem Landkreis betrifft“, bezeichnete die damalige SÜW-Landrätin Theresia Riedmaier Ottmar Klein. 2004 war das, damals bekam der gebürtige Niederhorbacher, der zuletzt viele Jahre in Dörrenbach gelebt hatte, das Bundesverdienstkreuz am Bande verliehen. Klein war von 1981 bis 1999 Vorsitzender der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, Region Südpfalz, ab 1993 führte er zehn Jahre lang den Freundschafts- und Förderkreis Cyeru/Ruanda. Zudem war er beim DRK aktiv, in der Feuerwehr engagierte er sich grenzüberschreitend. Auch sportlich war Klein außerordentlich rege, er legte über 70 Mal das Sportabzeichen ab.

Die Freundschaft zu Frankreich lag Klein besonders am Herzen. So hatte er Anfang der 90er-Jahre die Idee zu deutsch-französischen Ortspartnerschaften. In dieser Zeit prägte er auch als Politiker die VG Bad Bergzabern. Von 1981 bis 1999 war der CDU-Mann Bürgermeister. Zehn Jahre lang war er zudem Mitglied des Kreistages Südliche Weinstraße.