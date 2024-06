PV-Anlagen haben Hochkonjunktur. Ebenso wie Beschwerden über lange Wartezeiten bei deren Inbetriebnahme durch die Pfalzwerke. Dass die nicht immer schuld sind, zeigt ein Fall aus Klingenmünster.

Es ist ein sonniger Vormittag, an dem Bernd Bohrer durch den Garten an seinem Haus läuft. Schnurstracks steuert er eine großzügige Grünfläche im hinteren Bereich des Areals an.