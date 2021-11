Hohe Auftragslage, wenig Nachwuchs: In weiten Teilen Deutschlands gibt es Kapazitätsengpässe im Tiefbau. Wie kann man dem entgegentreten? In der Südpfalz hat sich als Antwort ein starker Zusammenschluss gebildet.

„Der Bedarf an Leistungen im Tiefbau steigt kontinuierlich. Bei dem momentanen Trend an rückläufigen Kapazitäten ist es daher von großer Bedeutung, schon frühzeitig zu reagieren“, sagt Thomas Waßmuth, Vorstand der Energie Südwest AG, dem Landauer Wasser- und Energieversorger. Deswegen hat sich diese gemeinsam mit der Thüga Energienetze GmbH und der Creos Deutschland Holding GmbH dazu entschlossen, gemeinsam an einem Strang zu ziehen und sich an dem südpfälzischen Tiefbauunternehmen Regab GmbH zu beteiligen.

Regab ist ein mittelständisches, familiengeführtes Unternehmen mit Sitz in Herxheim. Aufgebaut hat es Stefan Müller. Das Unternehmen hat über 30 Jahre Erfahrung im Tiefbau. Es verfügt über einen modernen Maschinen- und Fuhrpark. So wurde beispielsweise 2016 in einen Saugbagger investiert. Der Einsatz des Saugbaggers ermöglicht das präzise Freilegen von Versorgungsleitungen und ist in der Südpfalz einzigartig. Energie Südwest und Creos beteiligen sich mit jeweils 24,75 Prozent an dem Tiefbauunternehmen. Mit 49,5 Prozent hält Thüga den Hauptanteil. „Die Sicherung der Baukapazitäten ist ein wesentlicher Baustein, um die Thüga zukunftssicher aufstellen zu können“, begründet Geschäftsführer Reinhard Wendl. Das Unternehmen betreibt 5500 Kilometer Erdgas-, Strom-, Wasser- und Wärmenetze in Süddeutschland. Zudem sei es ihm ein Anliegen, nachhaltig in und für die Region zu wirken. Der Notartermin war bereits im September. Im November konnte die Beteiligung nach der Zustimmung der Kartellbehörde nun rechtskräftig abgeschlossen werden.

Weiter auf Mitarbeitersuche

„Eine solche Partnerschaft kann wesentlich dazu beitragen, Umstrukturierungen im Netz verlässlich und zügig voranzubringen“, ist sich Creos-Geschäftsführer Jens Apelt sicher. Der saarländische Energienetzbetreiber versorgt mehr als zwei Millionen Menschen in 340 Städten und Gemeinden im Saarland und in Rheinland-Pfalz.

Das neu aufgestellte Unternehmen werde mit allen bereits angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weitergeführt, versichert Jonas Pitz. Pitz war bereits einige Jahre als Bauleiter bei Regab tätig und leitet zukünftig als Geschäftsführer das Unternehmen. Da das Unternehmen auf Wachstum aus ist, werde weiterhin Personal gesucht, um das rund 40-köpfige Team zu verstärken.