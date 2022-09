Gas und Strom werden erheblich teurer. Deswegen hat der Kreis Südliche Weinstraße ein Konzept zum Energiesparen ausgearbeitet. Dieses betrifft auch die Schulen. In den Klassensälen wird es im Winter kühler sein.

„Unter Federführung des Zentralen Gebäudemanagements haben wir umfassende Maßnahmen zum effektiven Einsparen von Energie in allen kreiseigenen Gebäuden, auch an unseren Schulen, identifiziert“, berichtet Landrat Dietmar Seefeldt. Dieses in den vergangenen Wochen erarbeitete Konzept für den Kreis Südliche Weinstraße geht nun in die Umsetzung. An einigen Stellschrauben wird auch bereits gedreht, etwa bei Heizungsoptimierungen. „Der ab Oktober vorgesehene Winterbetrieb des Maßnahmenplans wird spürbare weitere Schritte bringen, die zugleich notwendig, verantwortlich und vertretbar sind“, so der Verwaltungschef. Mit der Reduzierung des Energieverbrauchs will der Kreis ein Zeichen setzen: „Sorgsam mit den vorhandenen Ressourcen umzugehen, ist das Gebot der Stunde“, findet Seefeldt.

Und natürlich sei auch aus finanziellen Gründen Sparen geboten: Die Verwaltung geht laut aktuellen Berechnungen von einer Vervielfachung der Kosten für die Gasversorgung aus. „Über alle kreiseigenen Gebäude hinweg, also die Dienstgebäude der Kreisverwaltung und die Gebäude der Schulen in Landkreis-Trägerschaft, erwarten wir im Durchschnitt 439 Prozent Steigerung oder knapp 1,9 Millionen Euro an Mehrkosten für Gas“, zeigt Seefeldt die Dimension auf. Auch für den Strom in Verwaltung und Schulen rechnet das Zentrale Gebäudemanagement für das nächste Jahr mit erheblichen Mehrkosten: Voraussichtlich wird die Steigerung hier im Schnitt 162 Prozent im Vergleich zum Vorjahr betragen.

Was ist an Einspar-Schritten geplant?

Gespart werden soll, indem technische und organisatorische Schritte umgesetzt werden und an das Verhalten der Nutzer appelliert wird. In kreiseigenen Schulen wird die maximal zulässige Raumtemperatur im Winterbetrieb für Klassensäle und Büros auf 20 Grad Celsius beschränkt. In der Kreisverwaltung werden es maximal 19 Grad Celsius sein, zudem werden in der Verwaltung Gemeinschaftsflächen wie Flure gar nicht beheizt. In Schul- und Verwaltungsgebäuden wird ab Oktober nur während definierter Tageszeiten auf diese Temperaturen geheizt. Außerhalb dieser Heizzeiten werden die Heizungen im Absenkbetrieb auf 15 Grad Celsius laufen.

Die Zeiten, in denen die Heizung volle Pulle aufgedreht wurden, sind vorbei. Foto: picture alliance/dpa/dpa-tmn

Die Mitarbeiter von Verwaltung und Schulen sind aufgerufen, stoß- statt kippzulüften, Monitore und Licht bei länger als zehn Minuten dauernder Abwesenheit auszuschalten, Aufzüge möglichst nicht zu benutzen, angepasste Kleidung zu tragen, Ladekabel nach Laden eines Endgeräts vom Strom zu trennen und Türen der Klassensäle und Büros geschlossen zu halten. Zudem wird die abendliche Nutzung von kreiseigenen Gebäuden im Winter deutlich begrenzt sein – unter anderem durch die Zusammenfassung von Elternabenden in Schulen auf bestimmte Abende oder bestimmte Kalenderwochen, wie der Kreis ankündigt.