Die Stadtratssitzung am Mittwoch in Annweiler platzte. Nur Stadtbürgermeister Benjamin Seyfried und neun Stadtratsmitglieder waren erschienen. Zu wenig für eine Beschlussfähigkeit. Aber Seyfried informierte trotzdem über ein Thema, das gerade jedem auf den Nägeln brennt: die Lage am Energiemarkt. Was er zu berichten hatte, wird die Bürger nicht freuen.

„Die Hütte brennt.“ Das sei allen klar, machte Seyfried deutlich. Aber immerhin könne er mitteilen, dass die Strom- und Gaslieferungen auch in den kalten Monaten gesichert seien. Die Stadtwerke und die Trifels Gas GmbH hätten liquide Vorlieferanten. Allerdings seien die Preise in den vergangenen Monaten erheblich gestiegen. Wohin die Preisspirale noch gehen werde, sei vollkommen offen. Als Beispiel nannte der Stadtchef den Einkaufspreis der Stadtwerke für Strom. Dieser liege aktuell bei 35 Cent pro Kilowattstunde, vor einem Jahr habe dieser noch bei 6,5 Cent gelegen.

Gebührenerhöhungen würden unabdingbar sein, sagte Seyfried. Wie hoch diese letztendlich ausfallen werden, das sei derzeit noch ein Blick in die Glaskugel. Aber gerade beim Gas könnten die Preise ungeahnte Höhen annehmen. „Wir werden dieses Jahr wohl noch nachsteuern müssen, definitiv aber zum 1. Januar 2023“, kündigte er schon einmal an. Im Oktober werde die Gebührenfrage erneut Thema im Stadtrat sein.