Span Service hat sein zweites Werk in Edenkoben gebaut. Das Annweilerer Holzunternehmen produziert dort Pellets aus Biomasse, die übrig bleibt. Neue Technik macht’s möglich.

Im März 2022 macht sich ein großer Südpfälzer Hilfskonvoi auf den Weg zur polnisch-ukrainischen Grenze, um dringend benötigte Sachspenden ins Kriegsgebiet zu bringen. Zwei Lkw führen ihn an. Einer der beiden ist mit einer gelb-blauen Flagge und Friedenstauben bemalt. Am Steuer sitzt Gustav Kühner, Geschäftsführer von Span Service mit Stammsitz in Gräfenhausen. Die RHEINPFALZ ist damals dabei. Auf dem Rückweg erzählt er in der Fahrerkabine seines Lasters von einer Idee, an deren Verwirklichung er gerade arbeite. Nun, zwei Jahre später, ist es so weit. Die Produktion einer ganz neuen Generation von Pellets ist gestartet.

