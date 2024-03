Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Eine nigelnagelneue Küche, aber der Herd bleibt kalt. Dieses Schicksal war der Gäuschule über drei Jahre beschert. Doch seit Januar wird in der Mensa Mittagsessen kredenzt. Denn endlich ist ein Koch gefunden. Was plant Sascha Lerner in seiner neuen Wirkungsstätte?

Die Gäuschule in Böbingen hat es hart getroffen. Zwar wurde sie vor über drei Jahren mit einer neuen Küche ausgestattet, doch in dieser blieben über all die Zeit die Geräte aus. Denn zuerst Corona und danach der Fachkräftemangel in der Gastrobranche ermöglichten keinen Betrieb. Nach der Berichterstattung der RHEINPFALZ über die dortige Situation dann die Wende: Mehrere Bewerbungen gingen im Rathaus ein, und Ende vergangenen Jahres konnte die Stelle besetzt werden. Am 17. Januar schickte Koch Sascha Lerner zusammen mit seinem Team das erste Mittagsessen über die Mensatheke raus. Was erwartet der 37-Jährige, der sein Handwerk in einem Hotel in Bad Dürkheim lernte, von seiner neuen Wirkungsstätte? Und was können die kleinen Gäste von seiner Kochkunst erwarten?

