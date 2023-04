Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das besondere Ehejubiläum der Gnadenhochzeit feiern am Samstag Elwira und Albert Herzog aus Freimersheim. Am 14. November 1950, vor genau 70 Jahren, schlossen sie auf dem Standesamt in Neustadt den Bund fürs Leben. Da sie beide erst 19 Jahre alt waren, benötigten sie dazu noch die Unterschrift der Eltern. Geschadet hat das dieser langen Liebe nicht.

Kennen gelernt hatten sich die beiden im Sommer 1948 in Neustadt, dem Wohnort ihrer Familien. Elwiras jüngere Schwester brachte Albert und seinen Freund mit nach Hause, und Albert verliebte sich