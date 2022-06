Die ablehnende Haltung der beiden Ortsbürgermeister von Gossersweiler-Stein und Völkersweiler gegenüber dem gesetzlich notwendigen Kita-Ausbau ruft Reaktionen hervor.

„Nicht jammern, sondern machen“, betonen die früheren Ortschefs Ernst Braun und Hans-Dieter Conrad in einer Stellungnahme zum Bericht zur aktuellen Kita-Situation in Gossersweiler-Stein. Damit in der Einrichtung alle 90 statt bislang 55 Kinder über Mittag betreut werden, wie es die Landesregelung vorgibt, ist eine Erweiterung nötig. Dieses Projekt sehen die aktuellen Amtsihaber allerdings mit gemischten Gefühlen, da der Bedarf nicht vorhanden sei. Die „heile Welt mit Omas und Opas als Hilfen“, als Betreuer des Nachwuchses in Abwesenheit der Eltern, gibt es aber für Braun und Conrad nicht mehr. „Sicher sind die Aufgaben, die das Land den Kita-Trägern überträgt, zum Teil unerträglich.“ Jedoch soll den Kindern die bestmögliche Kita-Zeit angeboten werden.

Die beiden Amtsvorgänger möchten zudem daran erinnern, dass zu ihrer Zeit der gesamte Um- und Ausbau der Kita größtenteils in Eigenleistung angegangen worden sei. „Das hätte sonst weit über 100.000 Euro gekostet.“

Kea: „Kommunen sind in der Pflicht“

Auch der Kreiselternausschuss (Kea) SÜW nimmt in einer Presseerklärung Bezug zur Kita, die sich in Trägerschaft der katholischen Kirche befindet. „Wie zukunftsträchtig ist eine Politik, die die Beleuchtung eines Fahrradweges höher priorisiert als eine für Kinder und Familien zukunftsfähige Kita?“ Damit spielt die Elternvertretung an die Aussage der Ortschefs an, dass andere Projekte in den Dörfern nicht mehr realisierbar wären, weil sich die Gemeinde wegen des Kita-Ausbau verschulden würde.

Viele Kinder würden zwar von ihren Großeltern betreut. Allerdings ist das nicht immer so gewollt, sondern aus der Not geboren. „Nicht Omas und Opas sind in der Pflicht, die Betreuung der Kinder zu gewährleisten, sondern die Kommunen.“ In Anbetracht der aktuellen Entwicklungen werde ein erhöhter Betreuungsbedarf wohl schneller entstehen als gedacht.