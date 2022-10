SÜW. Eltern und die Leitung der Gäuschule in Böbingen hoffen, dass mehr Kinder mit dem Rad von ihrem Wohnort zur Einrichtung pendeln. Doch Autofahrer sorgen für manche brenzlige Situationen, weshalb sie den motorisierten Verkehr zeitweise verbieten möchten.

Wie Grundschulleitern Felicitas Kern berichtet, zieht die Schulgemeinschaft und der Elternbeirat in Sachen Schulweg an einem Strang. Sie wünschen sich, dass mehr Kinder den Weg mit dem Fahrrad zurücklegen. Von ihren Wohnorten Altdorf, Freimersheim und Böbingen, die zum Einzugsbereich der Schule gehören.

„Jüngere nicht so sicher auf dem Rad“

Der Großteil der Autofahrer fahre vernünftig, betont Kern. Auf den Wirtschaftswegen, die von den Orten zur Gäuschule führen gilt Tempo 20, zudem dürfen radelnde Mädchen und Jungen wegen der zu geringen Fahrbahnbreite nicht überholt werden. Schließlich ist in der Straßenverkehrsordnung ein Mindestabstand festgeschrieben, der auf den Abschnitten nicht eingehalten werden kann.

Allerdings halten sich nicht alle Verkehrsteilnehmer an diese Regelungen. Und selbst wenn sie es tun, sind die Kinder dennoch verunsichert, wenn sie ein oder mehrere Fahrzeuge hinter sich haben. Gerade Jüngere sind nicht so sicher auf dem Rad, sodass jede Maßnahme, welche zu ihrer Sicherheit beiträgt, vonseiten der Eltern wünschenswert ist.

Keine zusätzliche Beschilderung möglich

Nun war die Idee entstanden, den Pkw-Verkehr zeitweise zu verbieten, morgens und mittags jeweils für eine halbe Stunde. Dieses Anliegen kam in jüngsten Sitzung des Freimersheimer Gemeinderates zur Sprache. Und damit auch die Antwort, die die Verbandsgemeinde-Verwaltung Edenkoben bereits geliefert hat. „Nach Auskunft des Ordnungsamtes ist dies nicht möglich, da man ansonsten auch den landwirtschaftlichen Verkehr ausschließen müsste beziehungsweise allen Verkehrsteilnehmer die Durchfahrt verbieten müsste“, sagt Ortschef Daniel Salm (FWG). Durch eine zusätzliche Beschilderung könne der Wunsch auch nicht erfüllt werden.

„Ich möchte an die Eltern appellieren, auf dem Schulweg Rücksicht auf die jungen Rad fahrenden Schülerinnen und Schüler zu nehmen, die Geschwindigkeit anzupassen und den Mindestüberholabstand einzuhalten“, so Daniel Salm. Die Benutzung des Schulwegs mit dem Pkw müsse auf das Mindestmaß reduziert werden. Parallel dazu werde die Schulleitung ein Schreiben an die Eltern verschicken, in der auf die geltenden Regelungen hingewiesen wird. Zudem soll die Polizei gefragt werden, ob und welche Möglichkeiten es zu häufigeren Kontrollen am Schulgelände geben könnte.