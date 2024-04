Ramberger Eltern ärgern sich. Trotz jahrelanger Planungen fehlt es in der Kita an Ganztagsplätzen. Der Träger wartet ab. Und die Ortsgemeinde stöhnt wegen des hohen Aufwands.

Seit fast drei Jahren haben Eltern von Kita-Kindern im Land Anspruch auf eine ganztägige Betreuung ihrer Sprösslinge. Doch nicht überall ist das seither auch Standard. Meist sind Umbauarbeiten notwendig, um mehr Platz zu schaffen. So auch in Ramberg, wo seit mehr als zwei Jahren an einer Erweiterung der Einrichtung getüftelt wird. Müttern und Vätern reißt daher der Geduldsfaden. Manche von ihnen müssen sich weiterhin mit einem Halbtagsplatz anfreunden. Oder bald wieder Abstriche machen, nachdem sie und ihre Kinder die Vorzüge einer mindestens siebenstündigen Betreuung und Mittagsverpflegung in der Kita genießen durften.

Davon betroffen ist zum Beispiel Jaqueline Gabriel, die in der Elternvertretung der Kita stellvertretende Vorsitzende ist. Weil sie sich über Zuwachs in der Familie freuen darf, sie dadurch mehr Zeit zu Hause verbringen wird, muss ihr Kita-Kind bald wieder über Mittag außerhalb der Kita versorgt und betreut werden. Komisch sei die Umstellung nicht nur für sie, sondern auch für den Nachwuchs. Abgesehen davon, dass generell der Bedarf an Kita-Plätzen in ihrem Dorf nicht abgedeckt werden könne.

Wie viele Ganztagsplätze fehlen

Wie die Kreisverwaltung SÜW mitteilt, wurde Ende vergangenen Jahres für Ramberg ein Bedarf an 63 Kita-Plätzen festgestellt. „Die aktuellen Anmeldezahlen für das Kita-Jahr 2024/2025 liegen nach Angaben der Kita-Leitung bei 52. Fünf weitere Anmeldungen, die erwartet werden, liegen noch nicht vor. Zudem gibt es Anfragen für U2-Plätze“, heißt es. Bislang können bis zu 55 Knirpse in der Kita betreut werden, wovon 15 Plätze nicht den Landesvorgaben entsprechen. Nach Angaben des Bistums Speyer werden in der katholischen Einrichtung derzeit 49 Kinder betreut.

Damit das Gebäude wie angedacht ertüchtigt und erweitert werden kann, müssen sich die Kirchengemeinde Annweiler und die Ortsgemeinde hinsichtlich der Gebäudeträgerschaft einigen. „Das Gebäude soll zu einem symbolischen Kaufpreis an die Ortsgemeinde übertragen werden. Der kirchliche Betriebsträger soll im Gegenzug ein dauerhaftes Nutzungsrecht für den Betrieb einer Kindertageseinrichtung erhalten“, erläutert die Pressestelle des Bistums Speyer auf Anfrage die Rahmenbedingungen der Vereinbarung, die nicht unüblich sei.

Wie es weitergeht

Ortschef Jürgen Munz bittet um Verständnis, dass die Sache mit der Kita sich so lange hinzieht. „Es liegt aber nicht an den Ehrenamtlichen, dass solche Dinge so lange brauchen, sondern eher an den Verwaltungen, an der Bürokratie, den Vorschriften und so weiter.“ Die Gemeinde habe selbst einen Architekten für die Entwurfsplanung suchen müssen. Jetzt müsse es an die Detailplanung gehen. Parallel dazu seien über die Kommunalberatung Infos eingeholt worden. Etwa dazu, wie die Verträge mit der Kirche als Betriebsträgerin der Kita gestaltet werden sollten. Geklärt werden müssen noch Fragen hinsichtlich der Nutzung und des Unterhalts des Mariensaals und der Öffentlichen Bücherei im Untergeschoss der Einrichtung. Zudem müsse mit den Nachbarn aus Dernbach geredet werden, deren Kinder in die Kita nach Ramberg gehen und die sich damit an den Kosten der Erweiterung finanziell beteiligen müssten.

Munz wird die Planungen nicht mehr an vorderster Front erleben. Er wird nicht mehr als Ortsbürgermeister kandidieren. Dadurch, dass die Kita-Erweiterung nicht vor 2025 umgesetzt werden dürfte, wird er als Gemeinderatsmitglied oder Bürger das Geschehen beobachten.