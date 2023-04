Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Zwei Monate lang war Weißenburg eine Geisterstadt. Die Grenze dicht, strikte Ausgangsregeln, alle Geschäfte geschlossen. Jetzt fahren wieder Autos, Menschen kaufen ein. Aber es ist längst noch nicht so viel los wie vor Corona. Die Einreiseregeln sind verwirrend und für Deutsche und Franzosen unterschiedlich. Wie geht es den Menschen „driwwe“ damit?

Die Zufahrt zur Grenze in Schweigen ist derzeit wegen Erneuerungsarbeiten an der Fahrbahn auf deutscher Seite geschlossen. Also fahre ich querfeldein zum kleinen Übergang am Windhof.